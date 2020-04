Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Marvel Studiosha lanzado Avengers: Endgame y Spiderman: Far From Home, así que estamos oficialmente en la siguiente fase del MCU.

Si eres nuevo en Marvel Cinematic Universe (MCU), que incluye las películas producidas por Marvel Studios, los cómics de Marvel Comics y los programas de televisión de Marvel Television, hemos creado una guía para ayudarte a ponerte al día. No puedes ver las películas de Marvel en el orden en que se estrenaron. No son cronológicos, lo que es confuso si te gustan las líneas de tiempo.

Es por eso que te mostramos un orden diferente, organizado por el momento en que suceden los eventos de cada película. Mientras que el MCU comenzó oficialmente en 2008, con el lanzamiento de Iron Man, no es la primera película que deberías ver. Deberías empezar con el Capitán América: El Primer Vengador. Se estrenó en 2011 y es la quinta película de Marvel Studios. Pero está establecido, inicialmente, en 1942 - décadas antes de Iron Man.

Habrá algunos spoilers abajo. Si quieres evitar eso, ve al fondo. Tenemos una lista de un vistazo con sólo las películas de Marvel, y está libre de spoilers. Junto con esa lista, hemos compilado otras dos: una es una lista completa de MCU Timeline con las películas y los programas de televisión; la otra es una lista de velocidad con solo las películas más importantes de Marvel que debes ver antes de Endgame. Prácticamente todas las películas de Marvel están disponibles en el servicio de streaming Disney+.

Lo sentimos, nerds de los cómics de Marvel, estas guías son sólo para las personas que quieren ver las películas de Marvel y programas de televisión en el orden correcto.

NOTA: Hay spoilers abajo.

Captain America es la quinta película de Marvel Studios, con Iron Man, The Hulk y Thor antes de Cap. Pero es la primera película de nuestra lista porque los eventos tienen lugar primero - durante la Segunda Guerra Mundial. Vemos la creación del supersoldado retratado por Chris Evans, así como su primera batalla con Hydra y su líder Red Skull. La película también presenta el Tesseract, que más tarde descubrimos es la primera Piedra del Infinito, una de las poderosas gemas que controlan la realidad.

La segunda película de nuestra lista llegó a los cines el año pasado. En el Capitán Marvel, que está ambientada en 1995, vemos a Carol Danvers, interpretada por Brie Larson, caer a la Tierra y comenzar una búsqueda de los alienígenas Skrull que cambian de forma. Aquí hay tanta acción como nostalgia, sobre todo si eres un niño de los 90, gracias a escenas con tiendas de Blockbuster e incluso acceso telefónico a Internet.

Según la cronología oficial de Marvel, Iron Man se lleva a cabo en 2010. Se trata del genio/inventor/filántropo/playboy Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr. Es capturado por una organización terrorista, cuyo líder quiere el último sistema de armas diseñado por Stark. Sin embargo, Stark diseña algo aún más poderoso para ayudarse a sí mismo a escapar: El primer traje de Iron Man.

El segundo Iron Man retoma donde el primero lo dejó: Tony Stark lidiando con su identidad Iron Man siendo revelada. El gobierno quiere la tecnología detrás de su traje, y cuando Stark se niega a entregarla, otro fabricante de armas muestra que está dispuesto a hacer cualquier cosa para ponerla en sus manos. Esta película también presenta a sus compañeros Vengadores la Viuda Negra y la Máquina de Guerra.

Nota:Técnicamente, podrías ver The Incredible Hulk antes de Iron Man 2. Marvel dijo que The Incredible Hulk, Iron Man 2 y Thor ocurren alrededor del mismo tiempo - aunque The Incredible Hulk lanzó un par de años antes que los otros. Confundida, lo sabemos. Sin embargo, hemos seguido la guía oficial de Marvel y te recomendamos que veas Iron Man 2 primero con fines de coherencia.

The Incredible Hulk sigue a Bruce Banner huyendo del general Thunderbolt Ross y del ejército estadounidense. Al darse cuenta de que no puede esperar controlar o contener al Hulk, Ross decide crear su propia versión del Hulk usando otro soldado, pero rápidamente pierde el control. The Incredible Hulk está protagonizada por Edward Norton, pero Mark Ruffalo lo reemplazó en 2012 y ha sido el gran hombre verde desde entonces.

El Dios de los relámpagos ha sido desterrado a la Tierra desde Asgard por su padre Odín, todo gracias al engaño de Loki. Para recuperar sus poderes y controlar su martillo, Thor, interpretado por Chris Hemsworth, debe demostrar que es digno. Afortunadamente, conoce a un buen científico de la Tierra, interpretado por Natalie Portman, que puede ayudarlo a arreglar las cosas antes de que Loki asuma el control total de Asgard.

Los Vengadores es la culminación de la llamada «Fase 1" de la MCU. Con la introducción de todos los héroes principales, el verdadero desafío era encontrar algo lo suficientemente intimidante como para obligarlos a trabajar juntos. El poder combinado de Loki, el Tesseract y una horda alienígena que invadió la ciudad de Nueva York resultó ser el partido que hizo que estos superhéroes se hicieran amigos en la vida y en primera línea.

La tercera y última película independiente de Iron Man se lleva a cabo seis meses después de la lucha gigante en la ciudad de Nueva York. Tony Stark está tratando con los recuerdos de la batalla que tuvo lugar (y casi lo mata). Los recuerdos lo llevan a construir un ejército de trajes de Iron Man para que siempre pueda estar preparado.

La segunda película de Thor ve a su héroe regresar a Asgard después de la invasión de Nueva York liderada por Loki. No tiene mucho tiempo para descansar, sin embargo, a medida que regresan los antiguos Elfos Oscuros. Una vez fueron derrotados por su abuelo y se pensó que estaban extintos. Están de vuelta ahora y buscan el éter, un arma poderosa que más tarde se revela como una Piedra del Infinito, o una seis poderosas gemas en la MCU.

El Capitán América ha estado trabajando para Shield, una agencia gubernamental especial, desde los acontecimientos de Los Vengadores, pero se encuentra cuestionando los motivos de la organización a medida que aprende más acerca de sus planes. Además, su amigo más cercano regresa de entre los muertos y se convierte en un adversario, el Soldado de Invierno, interpretado por Sebastian Stan. Esta película también presenta El Halcón, interpretado por Anthony Mackie.

Guardianes de la Galaxia protagonizada por Chris Pratt como Peter Quill, un carroñero pícaro que tropieza con una Piedra Infinita escondida en las ruinas de un mundo alienígena. En una carrera contra el tiempo, forma un grupo desigual de parias que incluye un mapache parlante (con la voz de Bradley Cooper), Groot el árbol parlante y otros. Juntos, deben impedir que Ronan el Acusador empuñe la Piedra del Infinito.

Esta secuela se recoge unos meses después del original. Peter Quill se está enamorando más profundamente de la Gamora de Zoe Saldana. Y se ve obligado a enfrentar los misterios de su pasado cuando se enfrenta cara a cara con una entidad divina conocida como Ego, interpretada por Kurt Russell. Parte del desafío de colocar estas películas de Guardian of the Galaxy en la línea de tiempo de MCU es que parecen separadas y todas tienen lugar en el espacio exterior.

Los Vengadores se reúnen para enfrentar un error creado por Tony Stark y Bruce Banner: la IA conocida como Ultron, expresada por James Spader. Si una sola versión robótica de Ultron queda en pie, puede continuar luchando contra los Vengadores. Esta película también presenta nuevos Vengadores: La Bruja Escarlata (interpretada por Elizabeth Olson), Quicksilver (interpretada por Aaron Taylor-Johnson) y Vision (interpretada por Paul Bettany).

Ant-Man protagoniza a Paul Rudd como un ladrón de gatos reclutado por Hank Pym de Michael Douglas para crear el traje de Ant-Man con el fin de evitar que la tecnología se convierta en armas. El ex prodigio de Pym (interpretado por Corey Stoll) ha recreado la tecnología en forma de un traje de chaqueta amarillo, y Ant-Man debe luchar contra él y finalmente salvar el día en la escala más pequeña imaginable.

Aunque es una película de Capitán América, Civil War cuenta con casi todos los Avenger y añade dos bateadores más pesados a la alineación: Black Panther de Chadwick Boseman y Spider-Man de Tom Holland. Desafortunadamente, los Vengadores están divididos en diferentes facciones debido a que el Capitán América quiere salvar a su amigo Bucky Barnes, quien parece ser el responsable del bombardeo de una sesión de la ONU.

El retrepador de redes hace su debut en solitario aquí, donde se enfrenta con Buitre, de Michael Keaton, un capataz de la construcción que se ha convertido en un traficante de armas del mercado negro después de recuperar la tecnología de la batalla de Nueva York en la primera película de Los Vengadores. Además de todo eso, Peter Parker también está lidiando con todos los problemas habituales que vienen con ser estudiante de primer año en la secundaria.

Stephen Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, es un cirujano de clase mundial, y lo sabe. Extraño es insufrible para casi todos los que tienen que lidiar con él hasta que un trágico accidente le quita el uso de sus manos. Extraño entonces viaja por el mundo en busca de una cura que le devuelva el uso de sus manos - y él encuentra una respuesta, en la forma de una magia antigua.

Después del bombardeo de la ONU en Capitán América: La Guerra Civil, T'Challa debe regresar a su hogar en Wakanda y ser nombrado rey. Una vez allí, se enfrenta a la continua política de aislamiento que ha ayudado a proteger a Wakanda. También se enfrenta a un error del pasado de su padre en la forma de Eric Killmonger, interpretado por Michael B Jordan y podría ser el mejor villano de cualquier película de Marvel.

Nota:Esta película sigue los acontecimientos de Capitán América: La Guerra Civil, para que puedas verla después de esa película, pero Marvel prefiere verla aquí.

La tercera película en solitario de Thor encuentra al héroe arrojado por el espacio tras la muerte de su padre y la destrucción de su martillo por su hermana, Hella, interpretada por Cate Blanchett. Se encuentra atrapado en peleas de gladiadores enfrentadas contra Hulk, que no había sido visto desde que los Vengadores derrotaron a Ultron. Juntos, Thor y Hulk se unen con la Valkyrie de Loki y Tessa Thompson para tomar contra Hella.

Scott Lang ha vuelto, pero ha sido puesto en arresto domiciliario después de su papel en la Guerra Civil y del lado del Capitán América. Ha sido separado de Hank Pym y de la hija de Pym, Hope. Pero a regañadientes acepta ayudarlos, pensando que Pym podría ser capaz de recuperar a la madre de Hope del Reino Cuántico. (Head up: Guarda la escena post-créditos hasta que hayas visto Infinity War).

Viuda Negra finalmente consigue su propia película homónima, aunque se ha retrasado en llegar a los cines debido al coronavirus. Además, desafortunadamente, le tomó su muerte en Endgame para conseguir una película independiente. Sin embargo, la próxima película de Marvel seguirá a Natasha Romanov, de Scarlett Johansson, durante un período de exilio en su vida. Se lleva a cabo después de los acontecimientos de Capitán América: Guerra Civil, pero antes de la Guerra Infinity y el Snap.

Viuda Negra se reunirá con algunos de sus viejos amigos y familiares mientras explora su pasado, incluyendo una figura paterna, interpretada por David Harbour, conocido como el Guardián Rojo, o básicamente la respuesta de la Unión Soviética al Capitán América. Aún así, mientras esta película está siendo construida como una precuela para explicar los antecedentes de Black Widow, no nos sorprendería si hay una gran revelación que incide en gran medida en el futuro de la MCU.

Nota: Obviamente, esta película aún no se ha estrenado, por lo que, actualmente, verías Infinity War (abajo) después de Ant-Man y The Wasp. Pero, cuando la Viuda Negra debuta, aquí es donde lo meterías en tu re-reloj.

Después de años orquestando cosas entre bastidores para encontrar todas las Piedras del Infinito, Thanos (con la voz de Josh Brolin) ha decidido ir a buscarlas él mismo. Lo único que se interpone en su camino son los Vengadores, que actualmente están diseminados por todo el universo. Para aumentar aún más las apuestas, la única razón de Thanos para buscar el poder de las piedras es acabar con la mitad de toda la vida en el universo.

Después de que Thanos se separó la mitad de toda la vida, dejando al universo en un caos total, los Vengadores deben tratar de hacer las cosas bien. Pasan cinco años y surge una pequeña oportunidad para que lo deshagan todo, pero antes de que eso pueda suceder, el Capitán América y Tony Stark necesitan hacer las paces y reunir a los Vengadores una vez más.

Far From Home es la última película de Marvel y sirve como primer vistazo a la MCU post-Infinity War, ya que vemos a todos los que fueron sorprenidos por Thanos volver a la vida cinco años después.

El recién desencajado Peter Parker se dirige a Europa para un viaje de campo, pero está sorprendido por el Mysterio de Nick Fury y Jake Gyllenhaal, que necesitan su ayuda contra enemigos conocidos como Elementales.

De acuerdo, aquí está la versión de un vistazo de la lista anterior, que solo incluye las películas de Marvel Studios en la MCU:

Capitán América: El primer vengador (2011)

Capitán Marvel (2019)

Iron Man (2008)

Iron Man 2 (2010)

El increíble Hulk (2008)

Thor (2011)

Los Vengadores (2012)

Iron Man 3 (2013)

Thor: El mundo oscuro (2013)

Capitán América: El soldado de invierno (2014)

Guardianes de la Galaxia (2014)

Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017)

Vengadores: Era de Ultron (2014)

Ant-Man (2015)

Capitán América: Guerra Civil (2016)

Spider-Man: Regreso a casa (2017)

Doctor Strange (2016)

Pantera Negra (2018)

Thor: Ragnarok (2017)

Ant-Man y la avispa (2018)

Viuda Negra (2020)

Los Vengadores: La guerra del infinito (2018)

Los Vengadores: Final del juego (2019)

Spiderman: Lejos de casa (2019)

Una vez que Marvel se convirtió en un éxito enorme con sus películas, comenzó a crear más contenido de Marvel para la pequeña pantalla. Sus programas de Marvel Television tienen lugar en el mismo universo que las películas y por lo general se centran en las consecuencias causadas por las películas. No son necesarios para mirar, pero si eres como nosotros y tratas de consumir hasta la última gota de Marvel antes de Endgame, entonces echa un vistazo.

Sin embargo, si estás tratando de verlos en el orden cronológico correcto, se vuelve un poco complicado. Con eso en mente, aquí hay una lista ampliada de un vistazo que incluye dónde encajan los programas de Marvel Television con las películas de Marvel Studios. Los programas de televisión aparecen a continuación en negrita.

Capitán América: El primer vengador (2011)

Marvel's Agent Carter Temporada 1 (2015)

Marvel's Agent Carter Temporada 2 (2016)

Capitán Marvel (2019)

Iron Man (2008)

Iron Man 2 (2010)

El increíble Hulk (2008)

Thor (2011)

Los Vengadores (2012

Iron Man 3 (2013)

Thor: El mundo oscuro (2013)

Capitán América: El soldado de invierno (2014)

Agentes de Marvel de S.H.I.E.L.D Temporada 1 (2013)

Guardianes de la Galaxia (2014)

Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017)

Daredevil Temporada 1 (2015)

Vengadores: Era de Ultron (2014)

Agentes de Marvel de S.H.I.E.L.D Temporada 2 (2014)

Ant-Man (2015)

Jessica Jones Temporada 1 (2015)

Daredevil Temporada 2 (2016)

Capitán América: Guerra Civil (2016)

Agentes de Marvel de S.H.I.E.L.D Temporada 3 (2015)

Luke Cage Temporada 1 (2016)

Spider-Man: Regreso a casa (2017)

Doctor Strange (2016)

Pantera Negra (2018)

Puño de Hierro Temporada 1 (2017)

Agentes de Marvel de S.H.I.E.L.D Temporada 4 (2016)

Los Defensores Temporada 1 (2017)

Los Inhumanos Temporada 1 (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

El Castigador Temporada 1 (2017)

Jessica Jones Temporada 2 (2018)

Luke Cage Temporada 2 (2018)

Capa y daga Temporada 1 (2018)

The Runaways Temporada 1 (2017)

Daredevil Temporada 3 (2018)

El Castigador Temporada 2 (2019)

Agentes de Marvel de S.H.I.E.L.D Temporada 5 (2017)

Puño de Hierro Temporada 2 (2018)

Ant-Man y la avispa (2018)

Viuda Negra (2020)

La guerra del infinito de los Vengadores (2018)

Los Vengadores: Final del juego (2019)

Spiderman: Lejos de casa (2019)

Por lo tanto, si quieres ponerte al día rápidamente antes de ver Avengers: Endgame, y no tienes tiempo para sacar 21 películas y mucho menos numerosos programas de televisión de Marvel, estás de suerte. Simplemente puedes ver las películas importantes, saltarte las innecesarias (*tos* The Incredible Hulk *tos*), y aún sabrás lo que está pasando cuando finalmente veas Endgame.

Hemos recopilado una tercera lista con todas las películas de Marvel Studios que son cruciales para entender la trama y los eventos de Endgame.

Capitán América: El primer vengador (2011)

Iron Man (2008)

Los Vengadores (2012)

Capitán América: El soldado de invierno (2014)

Guardianes de la Galaxia (2014)

Vengadores: Era de Ultron (2014)

Capitán América: Guerra Civil (2016)

Spider-Man: Regreso a casa (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Ant-Man y la avispa (2018)

Los Vengadores: La guerra del infinito (2018)

Aquí hay un orden de visualización que enumera cuándo las películas de Marvel llegan a los cines, comenzando con la primera película de Marvel hasta la más reciente.

Iron Man (2008)

El increíble Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Capitán América: El primer vengador (2011)

Los Vengadores (2012)

Thor 2 (2013)

Iron Man 3 (2013)

Capitán América: El soldado de invierno (2014)

Guardianes de la Galaxia (2014)

Hombre hormiga (2015)

Capitán América: Guerra Civil (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardianes de la Galaxia Vol. II (2017)

Spiderman: Regreso a casa (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Pantera Negra (2018)

Los Vengadores: La guerra del infinito (2018)

El hombre hormiguero y la avispa (2018)

Capitán Marvel (2019)

Los Vengadores: Final del juego (2019)

Spiderman: Lejos de casa (2019)

