(Pocket-lint) - Desde que Marvel Studios lanzó Spiderman: Far From Home, el mundo ha esperado ansiosamente la próxima fase del Universo Cinematográfico de Marvel. Bueno, finalmente comenzó el año pasado, con nuevas series de Disney + como WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier y Loki .

Antes de que WandaVision se estrenara a principios de 2021, había una brecha de 20 meses entre los principales lanzamientos de Marvel Studios, la brecha más larga en toda la docena de años de películas de MCU. Sin embargo, la falta de MCU ya no es un problema. Marvel tiene varios programas y largometrajes programados para estrenarse durante los próximos años. Si quieres refrescar tu memoria ahora que ha comenzado la "Fase Cuatro" de Marvel, aquí tienes tu guía de referencia.

Hemos organizado todo cronológicamente a continuación, pero hay órdenes de visualización adicionales adjuntas a esta guía para aquellos que quieran condimentar las cosas. Lo siento, nerds de los cómics de Marvel, esta guía es solo para personas que quieren ver las películas y programas de televisión de Marvel en el orden correcto.

Si desea seguir los eventos de la MCU, no puede ver las películas y programas de Marvel en el orden en que se lanzaron. No son cronológicos. Por lo tanto, le mostramos un orden diferente, organizado según el momento en que suceden los eventos. El MCU comenzó oficialmente en 2008 con Iron Man, pero no es la primera película de Marvel que debes ver. Comience con Capitán América: El primer vengador. Se estrenó en 2011 y es la quinta película de Marvel Studios. Comienza en 1942, décadas antes de Iron Man.

Solo presentamos los largometrajes de Marvel y los nuevos programas de Disney + en este orden cronológico principal. Habrá algunos spoilers. Si desea evitar eso, vaya al final de esta guía para obtener una lista de todas las películas y programas de televisión de Marvel. Junto con esa lista, hemos compilado otras.

NOTA: HAY SPOILERS A CONTINUACIÓN.

Capitán América es la quinta película de Marvel Studios, con Iron Man, Hulk y Thor teniendo películas antes que Cap. Pero es la primera película de nuestra lista porque los eventos tienen lugar primero, durante la Segunda Guerra Mundial. Vemos la creación del súper soldado interpretado por Chris Evans, así como su primera batalla con Hydra y su líder Red Skull. La película también presenta el Tesseract, que luego descubrimos que es la primera Piedra Infinita, una de las poderosas gemas que controlan la realidad.

La segunda película de nuestra lista llegó a los cines en 2019. En Captain Marvel, que se desarrolla en 1995, vemos a la heroína principal Carol Danvers, interpretada por Brie Larson, caer a la Tierra y comenzar la búsqueda de los alienígenas Skrull que cambian de forma. Aquí hay tanta acción como nostalgia, especialmente si eres un niño de los 90, gracias a las escenas con las tiendas Blockbuster e incluso a Internet por discado.

Según la cronología oficial de Marvel, Iron Man tiene lugar en 2010. Se trata del genio / inventor / filántropo / playboy Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr. Es capturado por una organización terrorista, cuyo líder quiere el último sistema de armas. diseñado por Stark. Sin embargo, Stark diseña algo aún más poderoso para ayudarse a sí mismo a escapar: el primer traje de Iron Man.

El segundo Iron Man continúa donde lo dejó el primero: Tony Stark lidia con la revelación de su identidad de Iron Man. El gobierno quiere la tecnología detrás de su traje, y cuando Stark se niega a entregarlo, otro fabricante de armas muestra que está dispuesto a hacer cualquier cosa para tenerlo en sus manos. Esta película también presenta a otros Vengadores, la Viuda Negra y la Máquina de Guerra.

Nota: Técnicamente, podrías ver The Incredible Hulk antes de Iron Man 2. Marvel dijo que The Incredible Hulk, Iron Man 2 y Thor ocurren casi al mismo tiempo, aunque The Incredible Hulk se lanzó un par de años antes que los demás. Confuso, lo sabemos. Sin embargo, hemos seguido la guía oficial de Marvel y le recomendamos que vea Iron Man 2 primero por motivos de coherencia.

The Incredible Hulk sigue a Bruce Banner huyendo del general Thunderbolt Ross y el ejército de los EE. UU. Al darse cuenta de que nunca podrá esperar controlar o contener a Hulk, Ross decide crear su propia versión de Hulk con otro soldado, pero rápidamente pierde el control. The Incredible Hulk está protagonizada por Edward Norton, pero Mark Ruffalo lo reemplazó en 2012 y ha sido el gran hombre verde desde entonces.

El dios del rayo ha sido desterrado a la Tierra desde Asgard por su padre Odin, todo gracias al engaño de Loki. Para recuperar sus poderes y controlar su martillo, Thor, interpretado por Chris Hemsworth, debe demostrar que es digno. Afortunadamente, conoce a una simpática científica de la Tierra, interpretada por Natalie Portman, que puede ayudarlo a arreglar las cosas antes de que Loki asuma el control total de Asgard.

Los Vengadores es la culminación de la llamada "Fase Uno" del MCU. Con todos los héroes principales presentados, el verdadero desafío fue encontrar algo lo suficientemente desalentador como para obligarlos a trabajar juntos. El poder combinado de Loki, el Tesseract y una horda alienígena que invade la ciudad de Nueva York resultó ser la combinación que hizo que estos superhéroes se hicieran amigos en la vida y en el frente.

La tercera y última película independiente de Iron Man tiene lugar seis meses después de la pelea gigante en la ciudad de Nueva York. Tony Stark está lidiando con los recuerdos de la batalla que tuvo lugar (y casi lo mata). Los recuerdos lo llevan a construir un ejército de trajes de Iron Man para que siempre pueda estar preparado.

La segunda película de Thor ve a su héroe regresar a Asgard después de la invasión de la ciudad de Nueva York liderada por Loki. Sin embargo, no tiene mucho tiempo para descansar, ya que los antiguos Elfos Oscuros regresan. Una vez fueron derrotados por su abuelo y se pensaba que estaban extintos. Ahora están de regreso y buscan el Aether, un arma poderosa que luego se revela como una Infinity Stone, o una de las seis poderosas gemas en el MCU.

El Capitán América ha estado trabajando para Shield, una agencia gubernamental especial, desde los eventos de Los Vengadores, pero se encuentra cuestionando los motivos de la organización a medida que aprende más sobre sus planes. Además de eso, su amigo más cercano regresa de entre los muertos y se convierte en un adversario, el Soldado del Invierno, interpretado por Sebastian Stan. Esta película también presenta The Falcon, interpretado por Anthony Mackie.

Guardianes de la Galaxia está protagonizada por Chris Pratt como Peter Quill, un carroñero deshonesto que se encuentra con una Piedra Infinita escondida en las ruinas de un mundo alienígena. En una carrera contra el tiempo, forma un grupo heterogéneo de marginados que incluye un mapache parlante (con la voz de Bradley Cooper), Groot, el árbol parlante, y otros. Juntos, deben evitar que Ronan el Acusador empuñe la Piedra Infinita.

Esta secuela comienza unos meses después del original. Peter Quill se está enamorando cada vez más de Gamora de Zoe Saldana. Y se ve obligado a confrontar los misterios de su pasado cuando se encuentra cara a cara con una entidad divina conocida como Ego, interpretada por Kurt Russell. Parte del desafío de colocar estas películas de Guardian of the Galaxy en la línea de tiempo de MCU es que parecen separadas y todas tienen lugar en el espacio exterior.

Los Vengadores se reúnen para enfrentar un error creado por Tony Stark y Bruce Banner: la IA conocida como Ultron, con la voz de James Spader. Si se deja en pie una sola versión robótica de Ultron, puede seguir luchando contra los Vengadores. Esta película también presenta nuevos Vengadores: La Bruja Escarlata (interpretada por Elizabeth Olson), Quicksilver (interpretado por Aaron Taylor-Johnson) y Vision (interpretado por Paul Bettany).

Ant-Man está protagonizada por Paul Rudd como un ladrón de gatos reclutado por Hank Pym de Michael Douglas para descubrir el traje de Ant-Man con el fin de evitar que la tecnología se convierta en un arma. El ex prodigio de Pym (interpretado por Corey Stoll) ha recreado la tecnología en forma de un traje de chaqueta amarilla, y Ant-Man debe luchar contra él y finalmente salvar el día en la escala más pequeña imaginable.

Aunque es una película del Capitán América, Civil War presenta a casi todos los Vengadores y agrega dos grandes bateadores a la alineación: Black Panther de Chadwick Boseman y Spider-Man de Tom Holland. Desafortunadamente, los Vengadores se dividen en diferentes facciones debido a que el Capitán América quiere salvar a su amigo Bucky Barnes, quien parece ser el responsable del bombardeo de una sesión de la ONU.

El lanzador de telarañas que se arrastra por las paredes hace su debut en solitario aquí, donde se enfrenta a Vulture de Michael Keaton, un capataz de la construcción que se ha convertido en un comerciante de armas del mercado negro después de recuperar la tecnología de la batalla de la ciudad de Nueva York en la primera película de Los Vengadores. Además de todo eso, Peter Parker también está lidiando con todos los problemas habituales que conlleva ser un estudiante de primer año en la escuela secundaria.

Stephen Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, es un cirujano de clase mundial y él lo sabe. Strange es insoportable para casi todos los que tienen que lidiar con él hasta que un trágico accidente le quita el uso de las manos. Luego, Strange viaja por el mundo en busca de una cura que le devuelva el uso de sus manos, y encuentra una respuesta, en forma de magia antigua.

Después del bombardeo de la ONU en Capitán América: La Guerra Civil, T'Challa debe regresar a su hogar en Wakanda y ser nombrado rey. Una vez allí, se enfrenta a la continua política de aislamiento que ha ayudado a proteger a Wakanda. También se enfrenta a un error del pasado de su padre en la forma de Eric Killmonger, quien es interpretado por Michael B Jordan y podría ser el mejor villano de cualquier película de Marvel.

Nota: Esta película sigue los eventos de Capitán América: La Guerra Civil, por lo que podrías verla después de esa película, pero Marvel prefiere que la veas aquí.

La tercera película en solitario de Thor encuentra al héroe arrojado a través del espacio después de la muerte de su padre y la destrucción de su martillo por su hermana Hella, interpretada por Cate Blanchett. Se encuentra atrapado en peleas de gladiadores enfrentadas a Hulk, que no había sido visto desde que los Vengadores derrotaron a Ultron. Juntos, Thor y Hulk se unen con Loki y la Valkyrie de Tessa Thompson para enfrentarse a Hella.

Scott Lang ha vuelto, pero ha sido puesto en arresto domiciliario tras su papel en la Guerra Civil y ponerse del lado del Capitán América. Ha estado separado de Hank Pym y de la hija de Pym, Hope. Pero acepta a regañadientes ayudarlos, pensando que Pym podría recuperar a la madre de Hope del Reino Cuántico. (Atención: guarda la escena posterior a los créditos hasta que hayas visto Infinity War).

Desafortunadamente, fue necesaria la desaparición de Black Widow en Endgame para obtener una película independiente.

Sin embargo, Black Widow sigue a Natasha Romanov de Scarlett Johansson durante un período de exilio en su vida. Tiene lugar después de los eventos de Capitán América: Civil War, pero antes de Infinity War y Snap. Se está construyendo como una precuela para explicar los antecedentes de Black Widow. Vemos a algunos de sus viejos amigos y familiares mientras explora su pasado, incluida una figura paterna, interpretada por David Harbour, conocido como el Guardián Rojo. Es básicamente la respuesta de la Unión Soviética al Capitán América. Sin embargo, lo más importante para el futuro de la MCU es la presentación de otra Viuda Negra, Yelena de Florence Pugh.

Después de años de orquestar cosas detrás de escena para encontrar todas las Infinity Stones, Thanos (con la voz de Josh Brolin) ha decidido ir a buscarlas él mismo. Lo único que se interpone en su camino son los Vengadores, que actualmente se encuentran esparcidos por todo el universo. Para aumentar aún más las apuestas, la única razón de Thanos para buscar el poder de las piedras es acabar con la mitad de toda la vida en el universo.

Mejor oferta para Blu-ray / DVD | Transmitir en Disney +

Después de que Thanos acabó con la mitad de toda la vida, dejando el universo en un caos total, los Vengadores deben intentar hacer las cosas bien. Pasan cinco años y surge una pequeña oportunidad para que deshagan todo, pero antes de que eso suceda, el Capitán América y Tony Stark deben hacer las paces y reunir a los Vengadores por última vez.

Wanda Maximoff de Elizabeth Olsen ha sido silenciosamente uno de los personajes más trágicos de la MCU. Perdió a su familia en un bombardeo, que la dejó varada en un montón de escombros durante días con su hermano. Su hermano luego murió durante los eventos de Avengers: Age of Ultron.

Finalmente encontró el amor con la Visión de Paul Bettany, pero se vio obligada a matarlo para evitar que Thanos pusiera sus manos en la Piedra de la Mente. Ah, y después de matarlo, Thanos invirtió el tiempo y mató a Vision nuevamente frente a ella. Todo esto nos ha llevado a Wandavision, el primer programa de acción en vivo de MCU en Disney +, que ve al personaje tomar el control de una pequeña ciudad en Nueva Jersey para hacer una versión más feliz de su propia vida.

Wandavision tiene lugar lo más cercano a Endgame de todo el contenido de la fase cuatro de Marvel, y se recupera casi inmediatamente después de que Wanda regresó del Snap.

La segunda de la nueva serie Disney + de Marvel se estrenó en marzo de 2021. Ve a Sam Wilson (también conocido como The Falcon) de Anthony Mackie y Bucky Barnes (también conocido como The Winter Soldier) de Sebastian Stan uniéndose para enfrentar una nueva amenaza en la forma de una organización conocida como Flagsmashers, que han conseguido algún tipo de suero de súper soldado como el que convirtió a su antiguo amigo Steve Rogers en el Capitán América.

Si eso no fuera suficiente, la pareja también tiene que lidiar con la elección elegida por el gobierno de empuñar el escudo de Cap, John Walker (Wyatt Russel).

Estamos colocando esta serie antes de Spider-Man: Far From Home, porque sabemos que tiene lugar seis meses después del Snap, lo que nos ubicaría en la primavera de 2024 en el MCU. Lejos de casa tiene lugar un poco más tarde, coincidiendo con el final del año escolar de Peter en 2024.

Lejos de casa es la última película de la "Fase Tres" de Marve, y sirve como nuestro primer vistazo a la MCU posterior a Infinity War, ya que vemos a todos los que fueron fotografiados por Thanos regresar a la vida cinco años después. Peter Parker, recién desabrochado, se dirige a Europa para un viaje de campo, pero Nick Fury y Mysterio de Jake Gyllenhaal lo sorprenden, quienes necesitan su ayuda contra enemigos conocidos como Elementales.

Esta película está ambientada aproximadamente seis meses después de "The Blip", también conocido como cuando Los Vengadores trajeron de vuelta a todos los que habían sido fotografiados.

Esta película de Marvel en realidad muestra el primer vistazo hasta ahora a la línea de tiempo de MCU, ya que vemos a los Eternos creados por un Celestial para proteger a los humanos de los seres malvados conocidos como Deviants. Lo colocamos aquí con el fin de evitar spoilers para quienes lo observan por primera vez. La parte principal de la película tiene lugar unos ocho meses después de que los Vengadores devuelvan a todos los que habían sido fotografiados, es decir, alrededor de Spider-Man: Far From Home en la versión de MCU de 2024.

La película está dirigida por Chloe Zhao, quien recientemente ganó un Premio de la Academia a la Mejor Película, y está protagonizada por Angelina Jolie, Selma Hayek y Richard Madden. Los tres son seres con superpoderes que han estado protegiendo en secreto a la humanidad durante miles de años.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings tiene lugar alrededor de noviembre de 2024 (tiempo actual de MCU), lo que lo coloca después de Spider-Man: Far From Home pero antes del próximo Spider-Man: No Way Home. Está protagonizada por Simu Liu como el personaje principal que debe enfrentarse a The Mandarin, interpretado por la superestrella del cine de Hong Kong, Tony Leung Chiu-wai.

Los fanáticos incondicionales de Marvel también reconocerán el regreso de Ben Kingsley, quien interpretó el papel del falso mandarín en Iron Man 3. Esta vez nos encontramos con el verdadero negocio más algunas caras amistosas en el camino.

Tom Holland regresa como Peter Parker para la última aventura como Spider-Man.

La película continúa donde terminó la última película de Spider-Man, con Peter acusado de asesinar a Mysterio mientras se revela su identidad al mundo entero. La consiguiente reacción pública tiene consecuencias de gran alcance que lastiman a los más cercanos a Peter Parker, lo que lo lleva a Doctor Strange con la esperanza de que el hechicero pueda hacerlo para que nadie recuerde que es Spider-Man.

Si bien la película comienza inicialmente en la versión de MCU del verano de 2024, la acción principal de la película tiene lugar después de Halloween en 2024, colocando esta película después de Eternals y al mismo tiempo que Shang-Chi.

Hawkeye ve el regreso del Hawkeye de Jeremy Renner, también conocido como Clint Barton, junto a Kate Bishop (interpretada por Hailee Steinfeld), quien idolatra al Avenger y se ha propuesto emular su habilidad con el arco y la flecha. Ojo de Halcón de Renner está en la ciudad de Nueva York para las vacaciones con su familia cuando Kate Bishop se topa con el disfraz de Ojo de Halcón de cuando era el vigilante asesino Ronin durante el chasquido.

Bishop se pone el disfraz y se le ve peleando con algunos malos, lo que atrae a Hawkeye hacia ella, junto con todos los malos que quisieran vengarse de Ronin. Esto hace que Bishop y Barton se unan a regañadientes en un esfuerzo por encubrir el tiempo de Hawkeye como Ronin para siempre.

El escenario navideño significa que los eventos de la serie tienen lugar más tarde que cualquier otra cosa que hayamos visto, en la versión de MCU de diciembre de 2024.

Tratar de averiguar dónde se encuentra Loki en el MCU es una actividad que rompe el cerebro.

El espectáculo ha rebotado entre la erupción del Monte Vesubio en 79AD y un huracán apocalíptico que azotó Alabama en 2050. También parece tener lugar fuera de la línea de tiempo, ya que vemos el funcionamiento interno de la TVA.

Lo colocamos al final de la lista de observación, principalmente porque el programa trata sobre toda la línea de tiempo de MCU, ya sea que Loki se enfrente a los eventos de cada fase de la MCU (como su derrota en Nueva York, la muerte de su madre y su propia muerte a manos de Thanos) o referencias sutiles a otras películas de Marvel (como el villano de Guardians of the Galaxy Volume II siendo un objetivo del bombardeo de tiempo de Variant).

El final del programa también revela la ruptura de la línea de tiempo y la introducción de Kang the Conqueror, que son las dos preguntas más grandes sin respuesta que están ocurriendo en el MCU en este momento.

Bien, aquí está la versión resumida de la guía anterior. Presenta las películas de Marvel Studios, así como los nuevos programas de televisión de Disney +.

Capitán América: El primer vengador (2011 - película)

Captain Marvel (2019 - película)

Iron Man (2008 - película)

Iron Man 2 (2010 - película)

The Incredible Hulk (2008 - película)

Thor (2011 - película)

Los Vengadores (2012 - película)

Iron Man 3 (2013 - película)

Thor: The Dark World (2013 - película)

Capitán América: The Winter Soldier (2014 - película)

Guardianes de la Galaxia (2014 - película)

Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017 - película)

Avengers: Age of Ultron (2015 - película)

Ant-Man (2015 - película)

Capitán América: Civil War (2016 - película)

Spider-Man: Homecoming (2017 - película)

Doctor Strange (2016 - película)

Black Panther (2018 - película)

Thor: Ragnarok (2017 - película)

Ant-Man and The Wasp (2018 - película)

Black Widow (2021 - película)

Avengers: Infinity War (2018 - película)

Avengers: Endgame (2019 - película)

WandaVision (2021 - programa de televisión Disney +)

El halcón y el soldado de invierno (2021 - programa de televisión Disney +)

Spider-Man: Lejos de casa (2019 - película)

Eternals (2021 - película)

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (2021 - película)

Spider-Man: No Way Home (2021 - película)

Hawkeye (2021 - programa de televisión Disney +)

Loki (2021 - programa de televisión Disney +)

Una vez que Marvel Studios tuvo un gran éxito con sus largometrajes, comenzó a crear más contenido de Marvel para la pantalla chica, pero esto fue antes de Disney +. Estos programas de "Marvel Television" llegaron a Netflix, ABC, etc. Se desarrollan en el mismo universo que las películas y los nuevos programas de Disney +. No es necesario verlos, pero si estás tratando de consumir hasta la última gota de Marvel, definitivamente échales un vistazo.

Aquí hay una lista ampliada de un vistazo que incluye dónde encajan los programas de Marvel Television en la línea de tiempo. Los programas de televisión aparecen a continuación en negrita.

Capitán América: El primer vengador (2011 - película)

Marvel's Agent Carter Season 1 (2015 - Programa de televisión de Marvel)

Marvel's Agent Carter Season 2 (2016 - Programa de televisión de Marvel)

Captain Marvel (2019 - película)

Iron Man (2008 - película)

Iron Man 2 (2010 - película)

The Incredible Hulk (2008 - película)

Thor (2011 - película)

Los Vengadores (2012 - película)

Iron Man 3 (2013 - película)

Thor: The Dark World (2013 - película)

Capitán América: The Winter Soldier (2014 - película)

Marvel's Agents of SHIELD Temporada 1 (2013 - Programa de televisión de Marvel)

Guardianes de la Galaxia (2014 - película)

Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017 - película)

Daredevil Season 1 (2015 - Programa de televisión de Marvel)

Avengers: Age of Ultron (2015 - película)

Marvel's Agents of SHIELD Season 2 (2014 - Programa de televisión de Marvel)

Ant-Man (2015 - película)

Jessica Jones Temporada 1 (2015 - Programa de televisión)

Daredevil Season 2 (2016 - programa de televisión)

Capitán América: Civil War (2016 - película)

Marvel's Agents of SHIELD Temporada 3 (2015 - Programa de televisión de Marvel)

Luke Cage Temporada 1 (2016 - Programa de televisión de Marvel)

Spider-Man: Homecoming (2017 - película)

Doctor Strange (2016 - película)

Black Panther (2018 - película)

Iron Fist Temporada 1 (2017 - programa de televisión)

Marvel's Agents of SHIELD Temporada 4 (2016 - Programa de televisión de Marvel)

The Defenders Season 1 (2017 - Programa de televisión de Marvel)

The Inhumans Temporada 1 (2017 - Programa de televisión de Marvel)

Thor: Ragnarok (2017 - película)

The Punisher Season 1 (2017 - Programa de televisión de Marvel)

Jessica Jones Temporada 2 (2018 - Programa de televisión de Marvel)

Luke Cage Temporada 2 (2018 - Programa de televisión de Marvel)

Cloak and Dagger Season 1 (2018 - Programa de televisión de Marvel)

The Runaways Temporada 1 (2017 - Programa de televisión de Marvel)

Daredevil Season 3 (2018 - Programa de televisión de Marvel)

The Punisher Season 2 (2019 - Programa de televisión de Marvel)

Marvel's Agents of SHIELD Temporada 5 (2017 - Programa de televisión de Marvel)

Iron Fist Season 2 (2018 - Programa de televisión de Marvel)

Ant-Man and The Wasp (2018 - película)

Black Widow (2021 - película)

Avengers Infinity War (2018 - película)

Avengers: Endgame (2019 - película)

WandaVision (2021 - programa de televisión Disney +)

El halcón y el soldado de invierno (2021 - programa de televisión Disney +)

Spider-Man: Lejos de casa (2019 - película)

Eternals (2021 - película)

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (2021 - película)

Spider-Man: No Way Home (2021 - película)

Hawkeye (2021 - programa de televisión Disney +)

Loki (2021 - programa de televisión Disney +)

Aquí hay un orden de visualización que enumera cuándo las películas de Marvel llegan a los cines, comenzando con la primera película de Marvel hasta la más reciente.

Iron Man (2008 - película)

The Incredible Hulk (2008 - película)

Iron Man 2 (2010 - película)

Thor (2011 - película)

Capitán América: El primer vengador (2011 - película)

Los Vengadores (2012 - película)

Thor 2 (2013 - película)

Iron Man 3 (2013 - película)

Capitán América: The Winter Soldier (2014 - película)

Guardianes de la Galaxia (2014 - película)

Avengers: Age of Ultron (2015 - película)

Ant-Man (2015 - película)

Capitán América: Civil War (2016 - película)

Doctor Strange (2016 - película)

Guardianes de la Galaxia Vol. II (2017 - película)

Spiderman: Homecoming (2017 - película)

Thor: Ragnarok (2017 - película)

Black Panther (2018 - película)

Avengers: Infinity War (2018 - película)

Ant-Man and the Wasp (2018 - película)

Captain Marvel (2019 - película)

Avengers: Endgame (2019 - película)

Spiderman: lejos de casa (2019 - película)

Black Widow (2021 - película)

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (2021 - película)

Eternals (2021 - película)

Spider-Man: No Way Home (2021 - película)

