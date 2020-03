Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

El muy esperado servicio de transmisión de video de Disney ahora está disponible en los EE. UU. Y se lanzará en el Reino Unido el 24 de marzo.

Es la respuesta de Disney a Netflix y Amazon Prime Video, pero con una diferencia: es el hogar exclusivo de espectáculos y películas del estudio, incluidos Star Wars, Marvel, Pixar y muchos más.

Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre Disney +, incluidos precios, espectáculos y fechas de lanzamiento para regiones fuera de Norteamérica.

Disney + (pronunciado Disney Plus) es un servicio de transmisión de video. Puede acceder a él en múltiples dispositivos, incluidos teléfonos móviles, tabletas, televisores inteligentes y decodificadores. No requiere una suscripción por cable en los Estados Unidos, pero sí requiere una tarifa de suscripción cada mes.

Disney ex CEO Bob Iger primero bromeó Disney + en 2017. Dijo que la toma de control de los derechos de streaming es un "cambio estratégico grande" para la empresa, Como resultado, dijo extensa biblioteca de Disney de contenido, incluyendo títulos de Marvel y Star Wars, se desaparecer de Netflix y otros servicios para ser exclusivo de Disney +.

La mayoría del contenido en Disney + debería ser apropiado para todas las edades, dijo, mientras que los programas y películas dirigidos a audiencias mayores probablemente irán a Hulu, que también posee Disney.

Las películas y espectáculos de Marvel Studios, así como las franquicias de Star Wars , son exclusivas de Disney +. El servicio de transmisión también cuenta con 18 títulos de Pixar, 13 clásicos animados de Disney de Disney Vault , 500 películas de la biblioteca de Disney, películas de Disney Channel, alrededor de 7,000 episodios de Disney TV, más de 250 horas de National Geographic, 25 series originales y 10 originales. películas.

Un par de semanas antes del lanzamiento, Disney resumió "básicamente todo lo que viene a Disney + en los Estados Unidos" en un nuevo avance publicado en YouTube. Tiene 3 horas y 28 minutos de duración. Cada título tiene una escena o secuencia de 15 segundos del título presentado, por lo que realmente tiene una idea de qué esperar cuando se registra.

Incluirá grandes éxitos, como The Lion King, hasta películas menos conocidas como The Adventures of Bullwhip Griffin. Incluso hay un trailer de Gordon Ramsey: Uncharted. Esa es una propiedad de Disney? ¡¿Quien sabe?!

Dicho esto, las cosas son ligeramente diferentes si estás en el Reino Unido. Debido a los diferentes acuerdos de licencia, la alineación no será idéntica, pero hemos resumido exactamente lo que podrá obtener en una lista útil:

Sin embargo, un dato confirmado recientemente es que los televidentes del Reino Unido podrán ver todo el archivo de The Simpsons , lo cual es un alivio ya que se rumoreaba que no formaría parte del servicio.

Disney + ofrece programas y películas en hasta 4K HDR. También incluye soporte para cuatro transmisiones simultáneas y la capacidad de configurar perfiles para miembros de la familia. También hay controles parentales para restringir el contenido según la edad, como Netflix y Amazon Prime Video.

Finalmente, Disney + tiene visualización sin conexión, por lo que puede descargar programas en un dispositivo móvil y verlos mientras viaja.

1/4 Disney (via @thekenyeun)

Echa un vistazo a algunas fotos de la interfaz de arriba.

La interfaz nos recuerda una mezcla de Apple TV y Netflix. Hay una pantalla de vista previa en el tercio superior de la aplicación de TV, mientras que la parte inferior tiene varias filas con iconos de contenido rectangular. La primera fila ofrece todas las marcas de Disney: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Las filas posteriores son para contenido recomendado, nuevas series de TV o películas y géneros.

En los EE. UU., Las aplicaciones de Disney + están disponibles para descargar desde tiendas de aplicaciones en una amplia gama de hardware, incluidos televisores inteligentes, tabletas, teléfonos inteligentes, dispositivos de transmisión, consolas de juegos e incluso navegadores web de escritorio. Aquí hay una lista de dispositivos confirmados:

Amazon Fire TV

Dispositivos móviles Android

Android TV

Apple TV (tvOS)

Chromecast

Navegadores web de escritorio

iPad (iPadOS)

iPhone (iOS)

Playstation 4

Dispositivos de transmisión Roku

Roku TV

Xbox One

Casi 900 televisores LG (a través de LG Content Store)

Modelos de televisores inteligentes Samsung a partir de 2016

En el Reino Unido, muchas de estas compatibilidades deberían estar en funcionamiento el día del lanzamiento; por ejemplo, Amazon confirmó recientemente que funcionaría tanto en dispositivos Fire TV como en tabletas Fire el día del lanzamiento.

La noticia más importante, para muchas personas en el Reino Unido, es que Sky también confirmó recientemente que Disney + estará disponible en las plataformas Sky Q y Now TV , lo que significa que cualquiera que use un decodificador Sky debería poder usar el servicio sin hardware adicional.

Disney + cuesta $ 6.99 por mes en los EE . UU. , Considerablemente más barato que su principal rival Netflix, que comienza en $ 8.99.

Una suscripción anual cuesta $ 69.99. Disney también incluye todos sus servicios de suscripción, incluidos Disney +, ESPN + y Hulu , por solo $ 12.99 al mes en los EE. UU. Tenga en cuenta que Hulu está disponible por $ 5.99 al mes de manera independiente con anuncios, mientras que ESPN + cuesta $ 4.99 al mes.

En Canadá, el servicio cuesta $ 8.99 (canadiense) por mes (o $ 89.99 por año).

En los Países Bajos, el precio es de 6,99 € al mes (o 69,99 € al año) y este es el mismo precio para otros países europeos que reciben el servicio, incluidos España, Francia, Irlanda, Alemania, Austria y Suiza.

En el Reino Unido, Disney + costará £ 5.99 al mes (£ 59.99 al año) , aunque realizar un pedido anticipado antes del día del lanzamiento le permitirá obtener un año de membresía por £ 49.99 .

Disney + ya está disponible en los EE. UU. Y Canadá. así como los Países Bajos. Eso fue seguido por Australia y Nueva Zelanda el 19 de noviembre.

Más allá de los cinco países iniciales, Disney + estará disponible lentamente en todos los mercados principales dentro de dos años.

Disney + estará disponible en el Reino Unido, Irlanda, Alemania, Francia, Italia, España, Austria y Suiza a partir del 24 de marzo de 2020.

Disney + se lanzará en India como Disney + Hotstar el 29 de marzo de 2020.

Disney reveló que los títulos de lanzamiento pueden variar según el territorio, por lo que aún no estamos seguros de qué estará disponible para transmitir en el Reino Unido. Sin embargo, contactamos a la compañía para obtener más detalles e informaremos.