Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - BT ha estado a menudo por delante de sus rivales al adoptar nueva tecnología de televisión, siendo el primero en introducir HDR y Dolby Atmos para la cobertura de deportes en vivo, por ejemplo. Ahora está ampliando el alcance de este último, con Dolby Atmos llegando a la aplicación BT Sport el próximo fin de semana.

El choque de Brighton v Liverpool Premier League el sábado 28 de noviembre será el primero en recibir el tratamiento completo de Dolby Atmos en la aplicación.

Naturalmente, la tecnología solo funcionará en dispositivos compatibles, con BT enumerando iOS, Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV y Samsung Smart TV como compatibles. La compatibilidad con dispositivos Chromecast, Now TV y Roku se lanzará en las "próximas semanas".

Naturalmente, para obtener Dolby Atmos a través de la aplicación de pantalla grande, también necesitará un televisor y / o una barra de sonido o un sistema con Atmos.

Aún no se sabe si las consolas Xbox podrán transmitir audio Dolby Atmos a través de la aplicación BT Sport, ya que Xbox One S, One X, Series S y Series X cuentan con certificación Dolby Atmos.

La PlayStation 5 no es compatible con Dolby Atmos.

"La adición de audio Dolby Atmos a nuestras imágenes 4K UHD y HDR en la aplicación, brinda a los fanáticos la mejor experiencia audiovisual posible de deportes en vivo cuando no pueden estar en el juego en persona", dijo el director de operaciones de BT Deporte, Jamie Hindhaugh. "La calidad de audio más rica agregará una dimensión completamente nueva a la forma en que los fanáticos experimentan el deporte, en casa o en movimiento, y garantizará que no se pierdan un momento de la acción".

Escrito por Rik Henderson.