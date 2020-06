Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

BT Sport ahora está disponible en dongles y decodificadores Now TV, como parte de la asociación BT y Sky anunciada a principios de este año .

Su llegada en forma de aplicación significa que los clientes de Now TV con uno de los dispositivos de transmisión de la marca podrán ver en vivo todos los partidos restantes de la Premier League de la temporada en vivo, excepto para aquellos en Amazon Prime Video.

Para ver la cobertura de BT Sport, los clientes solo necesitan comprar un pase mensual dedicado con un precio de £ 25 . Esto también permitirá a los clientes ver todos los canales en dispositivos móviles, consolas de juegos y otras plataformas compatibles.

Los suscriptores con Now TV 4K Box también podrán ver partidos compatibles en 4K HDR a través de BT Sport Ultimate ; sin embargo, puede requerir una tarifa adicional de £ 5 por mes .

El pase mensual estándar también funciona con Now TV Stick , Now TV legacy box y Now TV Smart Box.

Da acceso a BT Sport, BT Sport 1, BT Sport 2, BT Sport 3 y ESPN, además de sus respectivos canales HD.

Los primeros partidos de la Premier League en vivo de BT Sport después del reinicio serán Watford v Leicester City y Brighton v Arsenal el sábado 20 de junio. La cobertura comenzará a las 12:30 p.m.

BT Sport es también el hogar del fútbol de la Bundesliga, la WWE y muchos más eventos deportivos en vivo.