Actualización de BT Sport Ultimate: todo lo que necesitas saber

BT Sport ha crecido enormemente en los últimos años, obteniendo derechos deportivos de sus principales competidores y solo se ha estancado recientemente debido a la crisis mundial y la suspensión de muchas ligas y eventos en vivo.

Sin embargo, con la reanudación del juego deportivo, muy pronto volverá a mostrar partidos en vivo de la Premier League, ya ha transmitido muchos juegos a puertas cerradas de la Bundesliga y su alineación en vivo se ampliará a medida que se reinicien deportes adicionales.

La única decisión que debe tomar, si desea ver la cobertura de BT Sport, es verla en estándar, HD o 4K HDR , y con sonido envolvente Dolby Atmos . Si se trata de las últimas opciones, necesitará BT Sport Ultimate.

Aquí está todo lo que necesita saber sobre el servicio ampliado de BT Sport.

BT Sport Ultimate es el servicio mejorado de la emisora que ofrece presentaciones 4K HDR o simplemente HDR de algunos eventos y partidos deportivos en vivo. También puede presentarlos con sonido envolvente Dolby Atmos.

Viene en dos formas, ya sea a través del canal dedicado disponible a través de la caja de TV BT Ultra HD , o mediante la aplicación BT Sport para múltiples plataformas.

El primero está disponible en algunos paquetes de TV BT que incluyen BT Sport, por lo que ya no cuesta más. Mientras que aquellos que desean BT Sport Ultimate a través de la aplicación probablemente tendrán que pagar £ 5 adicionales además de su tarifa mensual de suscripción a BT Sport.

Si bien BT Sport Ultimate es capaz de ofrecer 4K, HDR y Dolby Atmos, no es tan simple como que todos obtengan la misma calidad.

• 4K UHD: está disponible a través de la aplicación BT Sport para varios dispositivos: Apple TV, Xbox One S y One X, PS4, Google Chromecast, Now TV 4K Smart Box y algunos televisores inteligentes Samsung.

También está disponible como parte del canal de TV BT Sport Ultimate, anteriormente conocido como BT Sport 4K UHD. Eso es a través de BT TV y / o Virgin Media.

• Dolby Atmos: esto es exclusivo para los clientes de BT TV que ven BT Sport Ultimate.

• HDR: el contenido HDR está disponible en la aplicación BT Sport para Xbox One S y X, televisores inteligentes Samsung y Google Chromecast Ultra. Está disponible con 4K en cada una de esas plataformas.

HDR también está disponible a través de la aplicación de pantalla pequeña BT Sport para teléfonos inteligentes iOS y Android, siempre que el hardware lo admita. Sin embargo, están restringidos a transmisiones HD.

El canal tiene como objetivo entregar contenido de la más alta calidad, sin importar la plataforma en la que lo esté viendo (con las excepciones mencionadas anteriormente).

Si es cliente de BT TV, necesitará la caja BT Ultra HD YouView para entregarlo y si desea el sonido Dolby Atmos, necesitará un televisor, barra de sonido o receptor compatible con Atmos.

Pero, BT Sport Ultimate también tiene como objetivo ofrecer una experiencia mejorada a aquellos que usan teléfonos inteligentes y tabletas, hasta las capacidades de esos dispositivos y ahí es donde entra HDR. Si tiene un teléfono compatible con HDR, por ejemplo, BT Sport Ultimate debería poder para aumentar esa calidad de imagen.

Ultimate también está disponible para aquellos usuarios de aplicaciones en Apple TV, Xbox One, PlayStation 4 , Chromecast Ultra, Now TV 4K box y Samsung Smart TV.

La programación de BT Sport Ultimate incluye mucho fútbol de la Premier League. BT Sport dice que "la mayoría" de sus partidos en vivo serán en BT Sport Ultimate.

También ha mostrado partidos de Champions League y Europa League en el canal. Desde el cierre, algunos partidos de la Bundesliga también se han mostrado en BT Sport Ultimate.

La mayoría están en 4K, pero solo unos pocos también se presentan en HDR. Verifique los horarios para averiguarlo.

Si eres un cliente de BT Sport con BT TV, ya podrías tenerlo. Simplemente diríjase al canal 433 y BT Ultimate ya debería estar allí, listo para entregar los productos.

Si no, BT tiene una gama completa de paquetes de TV BT y BT Sport Ultimate está incluido en el paquete de TV VIP.

Aquellos que usan la aplicación BT Sport como parte de un plan móvil EE o BT, o como parte de un paquete de banda ancha BT pueden actualizarse a BT Sport Ultimate por £ 5 adicionales por mes.

Eso también se aplica si compra un Pase mensual BT Sport sin contrato , que cuesta £ 25 por 30 días de acceso a todos los canales a través de las aplicaciones BT Sport. Luego deberá agregar BT Sport Ultimate por £ 5 adicionales por mes.

Virgin Media ofrece acceso de TV a BT Sport Ultimate. Para los clientes de Virgin Media lo encontrará en el canal 531, pero deberá suscribirse a BT Sport como parte de su paquete.

Para aquellos en Sky, puede acceder a BT Sport y tendrá que hacerlo a través del sitio web de BT . BT dice que Ultimate llegará pronto, pero aún no hay detalles precisos.