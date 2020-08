Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - BT Sport tiene los derechos exclusivos del Reino Unido para mostrar la final de la UEFA Champions League. Sin embargo, aunque normalmente tendría que suscribirse para ver la cobertura en vivo del torneo, ofrece varias formas de ver la final, incluso en 4K, HDR y gratis.

El partido entre Paris-Saint Germain (PSG) y Bayern de Múnich será el más extraño de la historia de la competición, ya que no tendrá multitud, pero no podrías haber pedido dos equipos más de ataque. Debería ser una galleta.

Aquí están los detalles sobre cómo ver el partido en vivo en el formato que más le convenga.

La final tiene lugar en el Estádio do Sport Lisboa e Benfica en Lisboa, generalmente el hogar del Benfica portugués. Comenzará a las 8 p.m. BST (9 p.m. CEST) el domingo 23 de agosto de 2020.

Un espectáculo de vista previa comenzará en BT Sport a las 7 pm BST antes del partido.

Los espectadores con un decodificador habilitado para BT 4K y un plan de TV 4K pueden ver la final en el canal BT Sport Ultimate en 4K.

También podrá ver el partido en HDR, pero solo a través de la aplicación BT Sport para plataformas compatibles: teléfonos inteligentes y tabletas compatibles con HDR, como el iPad Pro, además de Apple TV, Samsung Smart TV, Xbox One S, Xbox One X y PlayStation 4.

Naturalmente, todos los suscriptores de BT Sport de pago pueden ver la final a través de la aplicación o plataforma de TV de su elección: BT TV, Sky, Virgin Media, etc. Sin embargo, también estará disponible de forma gratuita para quienes no tengan una suscripción. Hay varias formas de hacer esto.

La final de la UEFA Champions League se transmitirá en vivo para verla a través de un navegador de Internet en btsport.com/final . Y también estará disponible para verlo gratis en el canal de YouTube de BT Sport .

Incluso el acceso a la cobertura de la aplicación BT Sport será gratuito para la final en vivo. Eso significa que podrá verlo en Apple TV, Samsung Smart TV, Xbox One y dispositivos más pequeños. El canal 531 de Virgin también lo mostrará en 4K para los propietarios de la caja B6, mientras que todos los demás clientes de Virgin TV pueden verlo en HD en el canal 100, incluso si no se suscribe. También estará disponible a través de la aplicación Virgin TV Go de Virgin Media.

La final de la Europa League de esta noche también estará disponible para ver en vivo de forma gratuita, a través de los mismos pasos anteriores.

Escrito por Rik Henderson.