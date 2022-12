Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - El director general de la BBC ha revelado que la corporación está planeando un futuro sin sus canales de televisión terrestre.

Tim Davie declaró ante la Royal Television Society que la BBC podría adoptar un modelo basado exclusivamente en Internet en la próxima década.

Eso significa que canales como BBC One, Two, Three y Four dejarán de estar disponibles en Freeview u otras plataformas de televisión digital. De hecho, los canales existentes podrían unirse bajo una sola marca: la BBC.

"La BBC centrará sus esfuerzos en el mundo digital y, con el tiempo, esto se traducirá en un menor número de servicios de emisión lineal y una oferta en línea más adaptada y unificada", afirmó.

Para la BBC, la distribución exclusiva por Internet es una oportunidad de conectar más profundamente con nuestro público y de ofrecerle mejores servicios y opciones que los que permite la radiodifusión".

"Además, ofrece importantes oportunidades editoriales. El abandono de la difusión se producirá y debe producirse con el tiempo, y debemos planificarlo activamente".

Si se lleva a cabo, podría suponer el fin de la televisión terrestre en el Reino Unido. Sería el mayor cambio en el panorama televisivo británico desde la conversión digital completada en 2012.

En aquel momento, muchos espectadores -especialmente las personas mayores- se quedaron con televisores que ya no recibían emisiones. Es algo que podría volver a ocurrir, aunque Davie reconoce que el sector tendrá que reducir colectivamente el impacto: "Debemos trabajar juntos para garantizar que todo el mundo esté conectado y pueda recibir la televisión y la radio a través de Internet", explica.

"No es algo a lo que haya que resistirse. Un Reino Unido totalmente conectado tiene ventajas muy importantes para la sociedad y nuestra economía. Desataría enormes oportunidades para la innovación".

Escrito por Rik Henderson.