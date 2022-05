Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La final del Festival de Eurovisión 2022 comienza en Turín el sábado 14 de mayo.

Hoy, 10 de mayo, y el jueves 12 de mayo, se celebrarán dos semifinales para decidir qué 20 países se unirán a los "cinco grandes": Alemania, Italia, España, Francia y Reino Unido, en el duelo del fin de semana.

Aquí tiene todo lo que necesita saber sobre el evento más grandioso y campestre de todos, incluyendo dónde verlo en directo.

El Festival de la Canción de Eurovisión, que comenzó en 1956, es un concurso anual de composición de canciones organizado por la Unión Europea de Radiodifusión.

Cada año, los países participantes presentan una canción, generalmente elegida por sus propios ciudadanos entre varias candidatas, y la gran final se emite en todo el mundo.

Las canciones se interpretan en directo en el país anfitrión (normalmente el país de origen del ganador del año anterior) y se elige un ganador después de que cada país puntúe sus favoritas. Esto se hace mediante una combinación de selección de expertos y votación del público.

En los últimos años, hay dos semifinales antes de la final debido a que el número de competidores ha aumentado mucho. Incluso Australia está invitada a participar en la actualidad.

La primera semifinal de Eurovisión 2022 tendrá lugar el martes 10 de mayo de 2022, a partir de las 21:00 horas CEST (20:00 horas BST).

La segunda tendrá lugar el jueves 12 de mayo de 2022, a partir de las 21:00 horas CEST (20:00 horas BST).

La final de Eurovisión 2022 tendrá lugar el sábado 14 de mayo de 2022, también a partir de las 21:00 horas CEST (20:00 horas BST).

Cada uno de los países competidores emitirá las semifinales y la final del Festival de Eurovisión en la televisión terrestre a través de uno de sus principales canales, como la BBC en el Reino Unido.

Así podrá verlo con los comentarios locales.

Sin embargo, también puede ver cada semifinal y la final en YouTube, en la parte superior de esta página o a través de los vídeos que aparecen a continuación.

Por el momento, la primera semifinal se encuentra en la parte superior de la página, ya que es la primera que se proyecta. Lo iremos actualizando a medida que avance el concurso.

La segunda semifinal está aquí:

Mientras que la transmisión de la gran final está aquí:

40 países compiten este año en el Festival de Eurovisión. Originalmente eran 41, pero Rusia ha sido excluida debido a la invasión de Ucrania.

El orden de la primera semifinal es el siguiente

Albania: Ronela Hajati - Sekret Letonia: Citi Zēni - Eat Your Salad Lituania: Monika Liu - Sentimentai Suiza: Marius Bear - Boys Do Cry Eslovenia: LPS - Disko Ucrania: Kalush Orchestra - Stefania Bulgaria: Intelligent Music Project - Intention Países Bajos: S10 - De Diepte Moldavia: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers - Trenulețul Portugal: MARO - Saudade, Saudade Croacia: Mia Dimšić - Guilty Pleasure Dinamarca: REDDI - The Show Austria: LUM!X feat. Pia Maria - Halo Islandia: Systur - Með Hækkandi Sól Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together Noruega: Subwoolfer - Give That Wolf A Banana Armenia: Rosa Linn - Snap

Este es el orden de la segunda semifinal

Finlandia: The Rasmus - Jezebel Israel: Michael Ben David - I.M Serbia : Konstrakta - In Corpore Sano Azerbaiyán: Nadir Rustamli - Fade To Black Georgia: Circus Mircus - Lock Me In Malta: Emma Muscat - I Am What I Am San Marino: Achille Lauro - Stripper Australia: Sheldon Riley - Not The Same Chipre: Andrómaca - Ela Irlanda: Brooke - That's Rich Macedonia del Norte: Andrea - Circles Estonia: Stefan - Hope Rumanía:WRS - Llámame Polonia: Ochman - River Montenegro: Vladana - Breathe Bélgica: Jérémie Makiese - Miss You Suecia: Cornelia Jakobs - Hold Me Closer República Checa: We Are Domi - Lights Off

10 de cada una de las semifinales se clasificarán (mediante votación) para la gran final. Como miembros veteranos de la UER, Alemania, Italia, España, Francia y el Reino Unido se clasifican automáticamente para la final cada año. Por lo general, también se les une el país anfitrión de ese año, pero además de uno de los "cinco grandes", Italia también es el anfitrión en esta ocasión.

Según las casas de apuestas británicas, Ucrania es la favorita para ganar el Festival de Eurovisión 2022. Será sin duda la opción más emotiva.

Le siguen de cerca en las apuestas Italia, Suecia, Reino Unido y España. Puedes ver a cada uno de los cinco favoritos a través de los vídeos oficiales que aparecen a continuación.

También hay que tener en cuenta a la noruega Subwoolfer con"Give That Wolf A Banana". Es el tipo de extrañeza y diversión que normalmente se asocia a Eurovisión y hay algunos rumores que apuntan a que podría ser el dúo noruego Ylvis el que esté detrás de las máscaras. Ylvis son los dos hermanos que están detrás de The Fox (What Does The Fox Say?), que arrasó en las listas de éxitos en 2013.

