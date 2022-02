His Dark Materials temporada 3: todo lo que sabemos

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - His Dark Materials es una de las grandes trilogías de la literatura moderna del autor Philip Pullman, y después de la fallida adaptación de Hollywood en 2007, se temía que nunca tuviera la gran versión en pantalla que se merece.

HBO y la BBC intervinieron para corregir eso con su versión para televisión, y aunque las dos primeras temporadas del programa están en el retrovisor, se ha confirmado una tercera y última serie de episodios. Descubra todo lo que sabemos sobre la tercera temporada del programa aquí.

No tenemos una fecha de lanzamiento exacta para la próxima temporada de His Dark Materials, aunque sabemos que la serie terminó de rodarse en diciembre de 2021, lo que significa que todavía deberíamos estar un poco lejos de poder verla, según los plazos normales de la producción de televisión.

Ha sido un viaje increíble de seis años a través de los mundos de #HisDarkMaterials , pero es hora de cerrar las puertas del capítulo final.



Eso es un resumen de la temporada 3. pic.twitter.com/IRKO3u6EhX – Sus materiales oscuros (@darkmaterials) 26 de noviembre de 2021

Tan pronto como obtengamos una fecha de lanzamiento confirmada, actualizaremos esta función para asegurarnos de que refleje esa información, pero hasta que tengamos más noticias de HBO, solo podemos esperar.

Si se encuentra en el Reino Unido, según las temporadas anteriores, puede confiar en poder ver la próxima temporada de His Dark Materials mientras se transmite en la BBC, ya sea en canales de transmisión o a través de iPlayer. En los EE. UU., mientras tanto, será a través de HBO exclusivamente, nuevamente, ya sea que obtenga el suyo por cable o use HBO Max.

Sabemos cuántos episodios habrá en la temporada final de His Dark Materials, gracias a una cita de Jane Tranter , productora ejecutiva del programa; ella confirmó que será una serie de ocho:

"Me gustan las historias contadas muy despacio y algo así como, 'vamos a profundizar en esto', pero la verdad es que solo estaba anhelando seguir haciendo His Dark Materials toda mi vida, y de hecho, The Amber Spyglass está muy bien adaptado". en ocho episodios y admitiré completa y humildemente que estaba completamente equivocado y hablando de mi trasero. Realmente quería seguir haciéndolo".

La buena noticia para aquellos que quieren saber lo que viene en la próxima temporada es que, obviamente, se basa en la tercera novela de la trilogía de Pullman: The Amber Spyglass.

Esto significa que puede adelantarse a la historia leyendo la novela si lo desea (y le recomendamos encarecidamente que lo haga, es una maravilla), aunque es posible que desee mantenerse libre del conocimiento para mantener las cosas más frescas.

Lyra y Will tienen muchos más lugares para ver y un viaje peligroso que hacer, por decirlo suavemente, mientras que Miss Coulter y Lord Asriel continuarán entrelazándose a su alrededor mientras luchan por tener voz sobre el futuro de la humanidad y su interacción con Dust. .

Si estás en el Reino Unido, puedes ponerte al día con las dos primeras temporadas de His Dark Materials en BBC iPlayer sin tener que preocuparte de que desaparezcan antes de que puedas ponerte al día.

En los EE. UU., podría significar una suscripción a HBO Max en este momento, para que pueda ver el programa en la propia plataforma de transmisión de HBO. Sin embargo, también puede consultarlo en Hulu con un complemento de HBO.

Lamentablemente, dado que los materiales originales terminan con The Amber Spyglass, sabemos que esta será la última temporada de His Dark Materials. ¿O nosotros?

Philip Pullman ha escrito una segunda trilogía de novelas ambientadas en el mismo mundo que sus tres primeras, The Book of Dust, de las cuales dos partes ya están disponibles para leer y una tercera saldrá en 2022. Si bien las novelas no están todas ambientadas durante los eventos de His Dark Materials, cuentan con algunos de sus personajes, Lyra en particular.

Esto significa que no descartaríamos un regreso al Oxford de Lyra para el programa de televisión en el futuro, aunque podría tener un nombre diferente. Nuevamente, esperamos en silencio que sigan con esto, ya que las nuevas novelas son hasta ahora tan fascinantes como los libros anteriores.

Escrito por Max Freeman-Mills.