Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Después de los retrasos de Covid, los Juegos Olímpicos de Toyko 2020 están casi aquí, con más de dos semanas de acción en los 33 deportes, desde atletismo y boxeo, hasta gimnasia y natación. Las ceremonias de apertura y clausura también se transmitirán en vivo para que el mundo las vea.

Esta es nuestra guía sobre cómo ver los 17 días de acción deportiva de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en varias plataformas. Ya sea por televisión, en línea, móvil o radio, lo tenemos cubierto.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 comienzan el 23 de julio y se extenderán hasta el 8 de agosto de 2021.

Es importante tener en cuenta, especialmente si se encuentra en el Reino Unido, que Tokio se encuentra en una zona horaria diferente, por lo que los eventos aparecerán en las pantallas de televisión británicas varias horas antes de lo esperado, ya que Tokio está 8 horas por delante del horario de verano británico (BST ).

La BBC tiene los derechos de todos los Juegos Olímpicos del Reino Unido.

BBC Two mostrará el partido inaugural de fútbol femenino del equipo GB contra Chile el miércoles 21 de julio a las 8:15 am.

Después de esto, los Juegos se abrirán oficialmente en BBC One a las 11 a.m. del viernes 23 de julio de 2021 con la preparación y la cobertura en vivo de la Ceremonia de Apertura, incluido el encendido de la llama.

La cobertura diaria del evento comenzará el 24 de julio de 2021. Habrá cobertura todas las noches en BBC One desde la medianoche hasta las 5 am, seguida de una edición especial de BBC Breakfast de 5 am a 9 am con lo mejor de la acción durante la noche.

Habrá una cobertura continua durante todo el día, con un programa Today At The Games que tendrá lugar de 7:30 p.m. a 9 p.m. en BBC One todos los días, recordando los mejores y más importantes momentos de los eventos del día. Luego, puede continuar viendo la acción en BBC Two con Olympics Extra que tendrá lugar de 9 p.m. a 10 p.m.

Todos los programas de BBC One y BBC Two también estarán disponibles para ver en vivo o bajo demanda en BBC iPlayer.

El sitio web de BBC Sport también albergará destacados y canales en vivo durante todo el día, todos los días del evento. Solo dirígete a bbc.co.uk/sport/olympics . También puede transmitir en vivo desde BBC iPlayer.

También habrá contenido interactivo en los canales de redes sociales de BBC Sport, incluidos Facebook, YouTube, TikTok, Instagram y Twitter, que le permitirá participar en la emoción.

La aplicación BBC Sport para iOS y Android proporcionará todas las novedades y detalles de los Juegos.

También puede configurarlo para que le envíe notificaciones de cualquier cosa que desee realizar un seguimiento. Eso incluye Tokio 2020 en general o cualquiera de los deportes individualmente. También hay actualizaciones de texto en vivo disponibles.

Puede ver las transmisiones en vivo a través de BBC iPlayer en su dispositivo móvil, transmitidas desde BBC One y BBC Two, y aparecerán enlaces a programas en vivo específicos en la aplicación BBC Sport para que pueda desplazarse hacia abajo.

BBC Radio 5 Live ofrecerá un calendario de 17 días de los Juegos Olímpicos a partir del 23 de julio, comenzando con la cobertura de la ceremonia de apertura.

A partir del sábado 24 de julio de 2021, habrá un espectáculo de desayuno olímpico de 6 a.m. a 9 a.m. que cubrirá todas las noticias nocturnas de Japón y comentarios en vivo a medida que suceda.

De 1 a. M. A 6 a. M. Todos los días, un programa llamado Up All Night cubrirá lo último de las sesiones matutinas en Tokio, mientras que de 11 a. M. A 2 p. M., BBC Radio 5 Live tendrá la acción de los eventos nocturnos. Luego habrá un programa diario de lo más destacado en Radio 5 Live Sport. Todos los programas también estarán disponibles en BBC Sounds.

Además, BBC Sounds ofrecerá un podcast diario de los Juegos Olímpicos a pedido que reunirá los mejores momentos de comentarios e historias de Los Juegos. También habrá un nuevo podcast llamado Olympic Mile, que es una serie de tres partes en la que la snowboarder olímpica Aimee Fuller conocerá a los atletas mientras se preparan para los Juegos Olímpicos de verano de este año caminando una milla con ellos.

Escrito por Britta O'Boyle.