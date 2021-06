Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La BBC presentará The Glastonbury Experience 2021 en iPlayer este fin de semana, al igual que lo hizo el año pasado.

Sin un festival real nuevamente debido a la pandemia, BBC iPlayer presentará actuaciones clásicas de Glastonbury de artistas como Radiohead y Pulp. También mostrará los aspectos más destacados de las actuaciones de la transmisión Live at Worthy Farm que tuvo lugar a principios de este año.

Aún mejor noticia es que no tendrás que ver los conciertos por tu cuenta, la BBC está probando un servicio de "ver con amigos" junto con las reposiciones del festival.

Disponible solo en el servicio web de BBC iPlayer, un botón de reloj con amigos generará un enlace para que los amigos y la familia puedan mirar junto con usted, en sincronía. Todos los espectadores que usen el mismo enlace pueden reproducir, pausar y rebobinar, para que nadie se pierda nada de la acción.

"Como no hay Glastonbury nuevamente este año, nuestra función de reloj con amigos aún permitirá a los fanáticos de la música que quieran reunirse virtualmente disfrutar de increíbles sets clásicos de años pasados, y las nuevas y brillantes presentaciones de Live at Worthy Farm", dijo la BBC. director de producto en iPlayer and Sounds, Dan Taylor-Watts.

"Estamos entusiasmados de ver cómo la usa la gente: la herramienta BBC Together de R&D fue una gran prueba de concepto sobre cómo la gente podía ver los programas de la BBC juntos en sincronía, y este nuevo experimento nos permitirá ver qué tipo de apetito hay por un función como esta en el propio iPlayer ".

Escrito por Rik Henderson.