Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El drama de corrección policial Line of Duty había estado ausente de nuestras pantallas durante demasiado tiempo, pero Ted Hastings y el equipo de AC-12 están de vuelta y tienen mucho trabajo por delante.

Aquí está todo lo que necesita saber sobre la serie seis de Line of Duty, incluido cómo verlo y cómo y dónde ver las temporadas anteriores.

Tras meses de retrasos debido a la actual pandemia mundial, la sexta serie de Line of Duty se emitió el domingo 21 de marzo de 2021 en la BBC y BBC iPlayer en el Reino Unido.

Originalmente estaba previsto que saliera al aire en 2020, por lo que los fanáticos esperaban algún tiempo para su lanzamiento.

La serie seis de Line of Duty está disponible para verla en la BBC en el Reino Unido y en BBC iPlayer. El final de la serie seis de Line of Duty se emitió el domingo 2 de mayo de 2021.

Por lo tanto, los siete episodios de la serie ahora están disponibles en BBC iPlayer para que pueda ver toda la serie, en lugar de tener que esperar un nuevo episodio cada semana.

Para aquellos que viven fuera del Reino Unido, tenemos una guía práctica sobre cómo ver servicios de transmisión usando una VPN que pueden probar para ver la serie 6. Sin embargo, la BBC normalmente bloquea las VPN, por lo que puede que no sea una tarea fácil.

Se habla de que Line of Duty serie 6 se venderá internacionalmente, por lo que es probable que llegue a los EE. UU. En algún momento, pero por el momento, no está claro a quién se venderá. Lamentablemente, encontrar una VPN que no esté bloqueada por la BBC es su mejor opción por ahora.

La serie uno de Line of Duty tiene cinco episodios, mientras que las series dos, tres, cuatro y cinco tienen seis, lo que significa que hubo un total de 29 episodios antes de la sexta temporada.

Sin embargo, la sexta temporada tiene siete episodios, después de que la BBC confirmara en un tuit que llegaría un episodio adicional a la sexta temporada, a pesar de que originalmente se encargaron seis.

Escuchen, muchachos. Cuando el gaffer pide más, es mejor que lo entregues.

#LineOfDuty regresa para la Serie 6 con un episodio adicional (7 en lugar de 6). Próximamente en @BBCOne y @BBCiPlayer . pic.twitter.com/6An7jywJI1 - Oficina de prensa de la BBC (@bbcpress) 2 de febrero de 2021

Hay un avance de la serie seis de Line of Duty que se lanzó a principios de marzo de 2021, que puede ver a continuación si aún no ha comenzado la temporada. Sabemos lo que sucede, pero intentaremos darte un vistazo rápido sin estropeártelo. El equipo de AC-12, que incluye a los tres personajes principales de temporadas anteriores, DS Steve Arnott (Martin Compston), DI Kate Fleming (Vicky McClure) y Supt Ted Hastings (Adrian Dunbar), tiene otro caso complicado en sus manos.

Investigando a Joanne Davidson (Kelly Macdonald), quien ha sido un oficial investigador superior en un caso de asesinato de alto perfil, el equipo de AC-12 investigará si el asesinato en el que Davidson estuvo sin resolver debido a la corrupción policial.

También está la identidad del cuarto miembro del grupo de oficiales corruptos, conocido como H, como una historia en curso. La nueva recluta del AC-12, Chloe Bishop (Shalom Brune-Franklin), le pregunta a Arnott en el tráiler: "¿Todavía crees que hay un cuarto hombre ahí fuera?". Arnott responde con "Hombre o mujer".

Las series de Line of Duty uno a cinco, y ahora seis, están disponibles para ver en BBC iPlayer en el Reino Unido. También puede verlos On Demand a través de Sky , si tiene una suscripción a Sky.

Alternativamente, puede registrarse para una prueba gratuita de Acorn TV en los canales de Apple TV y los canales de Prime Video TV y ver las series uno a cinco a través de eso. Netflix también ofrece Line of Duty en el Reino Unido, pero solo la serie cinco en este momento.

Para aquellos en los EE. UU., Hulu y Amazon Prime Video ofrecen las series uno a cinco de Line of Duty.

Escrito por Britta O'Boyle.