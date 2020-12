Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El especial de Doctor Who que se mostrará el día de Año Nuevo, el 1 de enero de 2021, también estará disponible en 4K HDR en BBC iPlayer.

Titulado Revolution of the Daleks, el episodio no solo verá el regreso del Capitán Jack (John Barrowman) junto con el Doctor 13 de Jodie Whittaker, sino que estará disponible en Ultra HD y la versión HLG de HDR en televisores compatibles. Podrá verlo en conjunto con su transmisión en vivo en BBC One a las 6.45 p.m. GMT, o ponerse al día a pedido después.

Otros programas que estarán en 4K HDR durante el período festivo incluyen la nueva serie dramática Black Narcissus, Meerkat: A Dynasties Special, A Perfect Planet y el mensaje de Navidad de la reina.

El especial de Doctor Who enfrentará a Yaz, Ryan y Graham contra un Dalek sin la ayuda de la propia Doctora, que fue vista por última vez encarcelada.

Ya hay algunos programas 4K HDR disponibles en iPlayer: Blue Planet II, Dracula, Dynasties, His Dark Materials y Seven Worlds, One Planet. Puede verificar si su televisor es compatible dirigiéndose a una configuración de página dedicada por la BBC aquí .

Incluye una larga lista de equipos aprobados por la mayoría de los principales fabricantes, incluidos Samsung, Panasonic, Sony, LG y Philips.

Escrito por Rik Henderson.