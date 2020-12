Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La BBC está experimentando un cambio importante en la forma en que encarga nuevos programas de televisión. Está cambiando el enfoque de la tradición, con un mayor énfasis en hacer programas principalmente para iPlayer y transmisión.

Su directora de contenido, Charlotte Moore, presentó una revisión de las prácticas de puesta en servicio de la emisora. Su plan prevé que la BBC reemplace los controladores de contenido para cada canal individual, con editores de cartera y jefes de género. Cada uno de ellos seleccionará y desarrollará programas para iPlayer en primer lugar.

Los directores de género tendrán más autonomía sobre su producción de programación y ya no tendrán que obtener una aprobación adicional de un controlador de contenido antes de que salga al aire.

Habrá jefes de género para drama, comedia, cine, entretenimiento y hechos. También habrá un jefe de BBC iPlayer, bajo el cual se sientan.

Todo esto ayudará a la corporación a ahorrar dinero y garantizará que su creación de contenido se adapte de manera más efectiva a Netflix y Amazon Prime Video, tanto en el Reino Unido como a nivel mundial.

Si bien Deadline no ha explicado cómo los canales terrestres se verán afectados por el nuevo sistema, es probable que los programas planeados para BBC iPlayer lleguen a las principales estaciones de la BBC, incluidas BBC One, BBC Two y BBC Four.

Escrito por Rik Henderson.