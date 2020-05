Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Algunos televisores son tan icónicos que puedes reconocerlos instantáneamente, mientras que otros pueden no destacarse tanto pero aún así hacen su trabajo perfectamente, transportándote a un momento y lugar sin parecer nunca agobiante.

Es lógico que algunos de los mejores sets jamás creados hayan sido creados por los equipos de la BBC, que, después de todo, ha creado algunos de los televisores más famosos y más vistos de la historia. Para animar a la gente durante estos tiempos difíciles, la BBC ha hecho una amplia selección de imágenes de algunos de sus conjuntos más famosos disponibles para usar como fondos para las llamadas de Zoom y los chats de video de las personas, por lo que hemos revisado el archivo y seleccionado un rango de fotos increíbles de la lista.

Uno de los espectáculos de música más conocidos que se haya hecho, Top of the Pops estuvo presente durante décadas (y aparecerá mucho más tarde en esta galería también). Aquí, podemos ver su estudio en 1965, completo con los gráficos en la pared posterior y un kit de batería listo para una actuación de mimo.

Dads Army es una comedia de enredo de la BBC por excelencia, con calidez y buen corazón, todo relacionado con sus historias del Home Front, y tenía una variedad de juegos pintorescos, incluida esta vista del ayuntamiento.

Esta vista del conjunto de pub de Dads Army, por su parte, es interesante por su contraste con algunos de los que verá más adelante, en términos de detalles y. la cantidad de aderezo establecido alrededor del lugar.

De hecho, hablando de vestuario, esta habitación de Steptoe and Son muestra cuánto puede exprimir en el fondo para caracterizar su ubicación y los personajes que viven en ella.

Fawlty Towers es un verdadero clásico de la comedia, incluso a pesar de la escasez de episodios en su carrera real. Esta vista de la zona de comedor del hotel captura una gran parte del brusco carácter británico que lo hace tan terriblemente agradable.

Gachas de avena se encuentra, famoso, en una prisión, y es fascinante ver un ángulo diferente en los pasillos principales que componen la cárcel. Da un poco de contexto sobre lo complicado que podría haber sido el rodaje en lo que de otro modo podría parecer un espectáculo simple.

Por supuesto, gran parte de la acción en Porridge se realiza en esta misma celda, lo que hace las cosas un poco menos complicadas. Su diseño simple es importante, por supuesto, dado el encarcelamiento de los personajes.

Por el contrario, esta cocina hogareña dice mucho sobre cómo vive la pareja central en The Good Life, en una dicha efectiva en un entorno semi-rural con un conjunto de decoración deliciosamente individual.

Sin embargo, cuando habla de decoraciones únicas, no hay mucho que pueda superar al Doctor Whos Tardis, en ninguna de sus iteraciones. Esto es de 1976, y muestra un aspecto más oscuro y deslucido que las versiones modernas.

Solo unos años más tarde, y el Tardis es completamente diferente por dentro, como sucede cuando un nuevo Doctor llega a la escena. Ahora tenemos un amplio espacio abierto y luz brillante.

Sin embargo, volviendo a los sets más mundanos, este bar de The Two Ronnies Sketch Show es otro set mucho más simple que, en un show dramático, podría estirar la suspensión de la incredulidad de los espectadores debido a lo desnudo que es.

Mientras que este conjunto de Sí, Minister es una visión interesante de cómo los conjuntos pueden vestirse para parecerse a aproximaciones de ubicaciones reales como oficinas ministeriales, con las crestas en los respaldos de las sillas de cuero azul haciendo mucho trabajo pesado.

Del mismo modo, si desea mostrar cómo un personaje vive su vida, una mirada a su hogar puede hacer mucho trabajo, como lo demuestra este set de Only Fools and Horses, que muestra cómo la estafa y el acaparamiento pueden superponerse.

Mientras tanto, esta visión de las condiciones de vida anárquicas de The Young Ones también dice todo lo que necesita sobre cómo sus habitantes tratan su espacio vital: no es muy higiénico, ¿verdad?

En un aspecto más limpio, este conjunto de Blackadder II es un buen ejemplo de cómo la BBC podría crear espacios históricos que lleven a los espectadores a otro momento por completo.

Lo mismo ocurre con el restaurante en Allo, ¡Allo! Nos preguntamos cuánto de la comida y los ingredientes que se muestran aquí fueron reales, y cuáles eran falsos.

Sin embargo, volviendo a la música, esta visión de Top of the Pops de 1990 muestra cuánto había cambiado la estética del espectáculo y cuán sujeto estaba a los estilos de la época.

De la misma manera, el apartamento de AbFab, que es llamativo y moderno, al igual que la sensibilidad de sus dos ocupantes, con esos refrigeradores importantes de champán, un toque clave.

Blue Peter es como la televisión diurna para niños, y un formato clásico, con un estudio que cambió con el tiempo. Esta es una imagen de cómo se veía en 2004.

Strictly Come Dancing regresó en los años noventa fue una gran historia de éxito, y su extravagante conjunto de pista de baile jugó su papel, seguro.

Esta vista del pub Queen Vic desde el icónico jabón Eastenders marca un contraste con otros de décadas anteriores: es tan detallado y las distancias y proporciones son completamente realistas.

Match of the Day es otra joya icónica en la corona para la BBC (mientras pueda mantener los derechos), y su estudio limpio y abierto es imponente desde este ángulo.

Finalmente, volvemos a la Tardis, para esta vista de la última versión médica del barco clásico, que es todo angular y bien iluminado. Es una gran medida de cómo los conjuntos han cambiado, pero de muchas maneras, cambiaron lo mismo.