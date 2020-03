Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

La BBC ha anunciado hoy una amplia gama de cambios en sus servicios diseñados para apoyar, educar e informar a la nación durante este tiempo de bloqueo del coronavirus.

Los cambios tocarán todos los aspectos de los servicios de la BBC, que abarcan TV, radio, iPlayer y BBC Sounds, con el deseo de garantizar que haya algo para todos, especialmente aquellos que puedan estar aislados en estos tiempos difíciles.

"Nosotros ... haremos todo, desde usar nuestras ondas aéreas para clases de ejercicio para personas mayores, servicios religiosos, recetas y consejos sobre alimentos para personas mayores y familias de bajos ingresos, y si las escuelas cierran, programas de educación para diferentes grupos de edad", dijo Tony Hall director general de la BBC.

"También lanzaremos una experiencia iPlayer completamente nueva para los niños. Y, por supuesto, habrá entretenimiento, con la ambición de dar a la gente un poco de escapismo y, con suerte, una extraña sonrisa".

Hall admite que habrá interrupciones en el camino, pero la corporación hará todo lo posible para servir al público.

Eso incluirá mucha información, incluido un especial de coronavirus en BBC One los miércoles, junto con un podcast diario sobre la enfermedad. A esto se unirá 5 Live, buscando responder preguntas y proporcionar inscripciones telefónicas.

Eso también va a ver una suspensión de los planes para cerrar los servicios del Botón Rojo, que se mantendrán vigentes por el momento.

Habrá un cambio en el contenido del programa para dirigirse a aquellos en forma aislada, incluyendo consejos sobre ejercicio y bienestar y un servicio religioso el domingo por la mañana en la radio local. The Beeb también tendrá como objetivo tener un servicio de transmisión en televisión los domingos, así como apoyar a otras religiones.

Con el cierre de las escuelas que se avecinan, la BBC también tiene la ambición de trabajar con el Departamento de Educación para ofrecer más programas educativos en todas las materias para el autoaprendizaje, incluidos los podcasts diarios primarios y secundarios a través de BBC Sounds.

Un nuevo iPlayer para niños significará que aquellos niños que no pueden ir a la escuela pueden tener una experiencia iPlayer hecha para ellos, con acceso al contenido apropiado.

Sin embargo, no todo es serio, hay mucho escapismo y entretenimiento en el horizonte, incluida la disponibilidad de algunos de los mejores programas de la BBC como conjuntos de cajas. Eso incluirá a Spooks, The Missing, Waking the Dead, Wallander y otros clásicos.

Por supuesto, la BBC no es la única fuente de entretenimiento para muchos. En el Reino Unido está previsto el próximo lanzamiento de Disney + el 24 de marzo, así como las ofertas en curso de servicios como Apple TV +, Netflix y Amazon Video.