¿Qué es BritBox? BBC y el rival de Netflix de ITV explicaron

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

BritBox es un servicio de transmisión de video por suscripción de las emisoras del Reino Unido, BBC e ITV. Está disponible para probar de forma gratuita durante 30 días y se puede ver en varios dispositivos, incluidos iPhone, Android, Apple TV y televisores inteligentes de Samsung y Panasonic.

Aquí explicamos todo lo que hay que saber sobre BritBox, incluido cómo funciona, qué es probable que vea en el servicio y cuánto cuesta una suscripción mensual.

La BBC y la ITV se asociaron para traer BritBox al Reino Unido a fines de noviembre de 2019.

Es un servicio original de transmisión de pago disponible en múltiples dispositivos, al igual que Netflix , Amazon Prime Video y el próximo Disney + de Disney .

Sin embargo, su mandato es más específico; alberga la "mayor colección de contenido británico en cualquier servicio de transmisión". Además, encargará espectáculos originales de compañías de producción británicas que serán exclusivos del servicio.

Los conjuntos de cajas de la BBC e ITV se pueden encontrar en BritBox, con una selección mucho más grande de programas de origen británico disponibles que en cualquier otra plataforma. El contenido del canal 5 también se ha agregado más recientemente.

Los programas y películas de Channel 4 y Film4 se agregarán más adelante en 2020.

BritBox afirma albergar la mayor cantidad de conjuntos de cajas británicas de cualquier servicio de transmisión. Actualmente, cuenta con más de 300 títulos diferentes de Beeb, ITV y Channel 5. Los shows de Channel 4 llegarán más adelante este año.

Entre ellos están Cracker, Downton Abbey, Broadchurch, Spooks, Only Fools and Horses y muchos más.

La totalidad de Doctor Who, desde 1963 hasta 1989, también está disponible, cubriendo cada episodio disponible con los primeros ocho médicos.

También hay muchas películas británicas clásicas, incluidas las películas Carry On, The Ipcress File y Hitchcock.

La nueva programación original incluye Lambs of God, protagonizada por Ann Dowd (The Handmaids Tale) y Jessica Barden (The End of the F ****** World). Y, cuando llegue el otoño de 2020, una serie completamente nueva de comedia satírica favorita de los 80, Spitting Image, también será exclusiva de BritBox .

BritBox está disponible para mirar a través de los siguientes dispositivos:

Mac o PC (a través de un navegador web)

Apple TV

Google Chromecast

Seleccione televisores inteligentes Samsung

Seleccione televisores inteligentes Panasonic

iPhone

iPod touch

iPad

Teléfonos y tabletas Android

Lamentablemente, no hay BritBox para dispositivos Roku en este momento, al menos en el Reino Unido. Tampoco puedes ver BritBox a través de dispositivos PS4, Xbox One o Amazon Fire TV, incluido Fire TV Stick.

BritBox cuesta £ 5.99 por mes para video HD en "múltiples pantallas y dispositivos". Eso es más barato que la mayoría de los rivales en el Reino Unido.

Netflix, por ejemplo, cuesta £ 8.99 por mes en el Reino Unido para acceder a contenido HD, mientras que Amazon Prime Video cuesta £ 5.99 por mes si se suscribe al servicio de transmisión fuera de la membresía anual de Amazon Prime .

Si es nuevo en BritBox, puede obtener un período de prueba de 30 días gratis antes del vencimiento del primer pago. Obtenga más información en el sitio web oficial: britbox.co.uk .

Alternativamente, si usted es un cliente de EE paga mensualmente, puede inscribirse para obtener acceso gratuito a BritBox durante seis meses. La oferta ahora está disponible para todos los clientes mensuales de EE del Reino Unido: obtenga más información aquí .

BritBox solo es nuevo en el Reino Unido, ya que ha estado disponible en los Estados Unidos y Canadá durante años.

También una empresa de la BBC y la ITV, la BritBox norteamericana se lanzó en marzo de 2017 y ha crecido a más de 650,000 suscriptores.

Sin embargo, es un poco diferente, ya que es simplemente un portal para la programación británica, con una selección más pequeña de archivos y programas recientes disponibles a pedido. No hay programación original sobre la propuesta de BritBox en EE. UU.

El concepto BritBox fue explorado por primera vez por la BBC y la ITV, junto con el socio original Channel 4, en 2008 bajo el nombre de Proyecto Kangaroo.

Ese iba a ser un servicio de transmisión basado en suscripción para decodificadores de las tres emisoras, pero fue rechazado por la comisión de competencia en ese momento ya que "restringiría la competencia en el suministro de servicios de video a pedido (VOD) en el Reino Unido". .

El proyecto finalmente fue asesinado en 2009 después de que también se rechazaron ajustes al concepto.

En cambio, el mercado de video bajo demanda del Reino Unido está dominado en gran medida por los servicios estadounidenses.

Como servicio de suscripción paga, BritBox no se presenta como competidor de los servicios gratuitos a pedido de emisoras individuales.

La BBC, ITV, Channel 4 y Channel 5 no tienen planes de devaluar sus propias ofertas gratuitas en línea. En cambio, BritBox solo obtendrá programas de archivo que ya no están en esas plataformas.

Por ejemplo, BBC iPlayer ha ampliado recientemente su propio período de disponibilidad de programas a un año, por lo que BritBox obtendrá series después de que hayan transcurrido los 12 meses.

Además, si bien BritBox es un competidor directo de Netflix y Amazon Prime Video, los programas de la BBC y la ITV también serán alojados por esos servicios. Simplemente no obtendrán la cantidad de programación disponible en BritBox.