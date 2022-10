Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - El Apple TV+ no muestra actualmente ningún anuncio durante la visualización de programas de televisión, películas y documentales en el servicio de streaming de vídeo, pero eso podría estar a punto de cambiar.

Una de las ventajas de pagar por un servicio de streaming como Apple TV+ es el hecho de no tener que lidiar con los anuncios que bombardean a los espectadores en los canales de televisión tradicionales. Pero, con Netflix y Disney+ preparando sus propios niveles de publicidad, un nuevo informe sugiere que Apple podría estar trabajando para vender anuncios en programas como Ted Lasso, For All Mankind y Severance.

Citando a ejecutivos de agencias de medios, DigiDay informa de que Apple está manteniendo conversaciones sobre "un enfoque inusual para vender tiempo de publicidad en Apple TV+". El informe continúa diciendo que Apple estaba haciendo movimientos que "se asemejan más a la venta de búsquedas que a un modelo de anuncios tradicional basado en la audiencia".

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Los ejecutivos dijeron a DigiDay que, en ese momento, Apple no tenía interés en trabajar con una plataforma del lado de la demanda (DSP), pero eso ha cambiado en agosto de 2022.

Una DSP es un sistema que permite a los compradores de publicidad gestionar esos anuncios a través de una interfaz específica, permitiéndoles pujar por tiempo de emisión y anuncios. Las fuentes de DigiDay afirman que Apple no sólo tiene previsto trabajar con un DSP, sino que está construyendo uno propio.

Apple TV+ ya muestra anuncios en sus transmisiones de béisbol en directo, pero ningún contenido pregrabado los muestra actualmente. Todavía no está claro si Apple podría estar planeando inyectar anuncios en la experiencia de Apple TV+ que tenemos actualmente, o si podría añadirse un nuevo nivel con publicidad por debajo de la oferta actual de 4,99 libras / 4,99 euros al mes.

¿Podría el Apple TV+ ser gratuito con anuncios en el futuro? El tiempo lo dirá.

Escrito por Oliver Haslam. Edición por Rik Henderson.