Los amos del aire: Todo lo que necesitas saber sobre el seguimiento de Band of Brothers

(Pocket-lint) - Masters of the Air es la próxima entrega de la franquicia Band of Brothers, junto con The Pacific. Si has estado esperando más acción de alto octanaje en la lucha contra los nazis, entonces querrás estar atento a esto.

Al parecer, el rodaje comenzó en abril de 2021 y está previsto que la serie se estrene en algún momento de 2022, así que esto es todo lo que sabemos hasta ahora.

Masters of the Air es una miniserie de nueve partes que, al igual que Band of Brothers, está siendo producida por Steven Spielberg y Tom Hanks, entre otros.

Es una serie aún sin fecha que se está haciendo para Apple TV+. La serie está siendo adaptada del libro de Donald L. Miller "Masters of the Air: Los bombarderos americanos que lucharon en la guerra aérea contra la Alemania nazi".

Esa obra es un recuento de las acciones de la Octava Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, la fuerza de bombarderos estadounidense que llevó la lucha a la Alemania nazi con un gran coste personal. Esos tripulantes estadounidenses sufrieron más bajas durante la guerra que todo el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, por lo que se puede imaginar que la historia será desgarradora y estará llena de acción.

Gran parte de la historia se desarrollará en Inglaterra, y parte del trabajo ha supuesto un enorme gasto para recrear una base de las fuerzas aéreas estadounidenses en Buckinghamshire (según ha descubierto el Daily Mail).

Se ha invertido mucho trabajo en la preparación del escenario para el espectáculo y hay algunas fotos fantásticas de cabañas Nissen de la Segunda Guerra Mundial que aparecen y vistas entre bastidores de los B-17 que se utilizan en el espectáculo.

La narración escrita de la historia de la Octava Fuerza Aérea detalla la vida en la Inglaterra de la guerra, así como los relatos de los campos de prisioneros de guerra alemanes y las dificultades a las que se enfrentaron las tripulaciones de los bombarderos. Esperamos que algunas de estas conmovedoras historias se vuelvan a contar maravillosamente durante la serie de televisión.

Masters of the Air cuenta con un amplio reparto encabezado por Austin Butler (de la película biográfica de Elvis), que interpreta al comandante Gale Cleven. Un hombre que ya estaba en plena acción en junio de 1943. La historia dice que su B-17 fue derribado en octubre de 1943, así que podemos esperar algunos momentos interesantes para el protagonista.

Otros miembros del caso son Barry Keoghan, que interpreta al teniente Curtis Biddick. Keoghan ya ha tenido un paso por una película de la Segunda Guerra Mundial recientemente, ya que interpretó a George en Dunkerque de 2017.

Sawyer Spielberg, el hijo de Steven Spielberg también hace una aparición interpretando al teniente Roy Frank Claytor. Mientras que Rafferty Law (hijo del juez Law) interpreta al sargento Ken Lemmons.

Otros miembros del reparto son:

Callum Turner como el Mayor John Egan

Ben Radcliffe como el Capitán John D. Brady

Anthony Boyle como el Mayor Harry Crosby

Edward Ashley como el Teniente Coronel John B. Kidd

Nate Mann como el Mayor Robert "Rosie" Rosenthal

Elliot Warren como el Teniente James Douglass

Y muchos más

Masters of the Air lleva algún tiempo en marcha. Originalmente fue confirmada por HBO allá por 2013 y se predijo que el desarrollo costaría hasta 200 millones de dólares. Desde entonces, la producción fue abandonada por HBO pero recogida como exclusiva de Apple TV+.

El acuerdo con Apple se produjo en 2019, pero la producción ha sido sin duda un poco difícil desde entonces gracias a varios bloqueos en los últimos años. Las pruebas positivas de COVID-19 del equipo también detuvieron la producción durante un tiempo en julio de 2021 según algunos informes también.

No hay noticias oficiales sobre cuándo llegará la miniserie Masters of the Air a nuestras pantallas. Se dice que está prevista para "finales de 2022", pero aún no hay noticias sobre la fecha real.

Tampoco se ha publicado ningún tráiler oficial, por lo que es probable que la espera sea larga.

Escrito por Adrian Willings.