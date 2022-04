Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Si la serie de Netflix "El último baile" sirve de ejemplo, las docuseries sobre superestrellas del baloncesto de la NBA pueden ser absolutamente brillantes, incluso para aquellos que no siguen este deporte.

Mientras que "The Last Dance" se centraba en el icono Michael Jordan, "They Call Me Magic" es una docuserie que se centra en la vida y la carrera de otra superestrella de la NBA: Earvin "Magic" Johnson.

Aquí está todo lo que necesitas saber sobre "They Call Me Magic", incluyendo cuándo está disponible para ver, qué esperar y cómo verlo.

Apple ha anunciado que "They Call Me Magic" se estrenará el 4 de febrero de 2022. El 12 de marzo de 2022 se publicó un tráiler, que puedes ver un poco más abajo en este artículo.

La docuserie "They Call Me Magic" se estrenó el 22 de abril de 2022 y todos los episodios están ya disponibles para su emisión en todo el mundo.

La docuserie "They Call Me Magic" es una docuserie de Apple TV+, por lo que necesitarás una suscripción al servicio de streaming de televisión de Apple para poder verla.

Apple TV+ cuesta 4,99 euros/ 4,99 dólares al mes y la aplicación Apple TV está disponible en el iPhone, el iPad, el Apple TV y una serie de otros dispositivos, incluso a través de Sky en el Reino Unido y en televisores inteligentes y consolas de juegos. También se incluye como parte de algunas de las opciones de suscripción de Apple One.

They Call Me Magic" tiene cuatro episodios, cada uno de los cuales dura una hora.

Por lo tanto, es un poco más corto que "El último baile", que tiene 10 episodios. Los episodios de "El último baile" duran unos 50 minutos, así que son un poco más cortos que los de "They Call Me Magic".

They Call Me Magic" trata de la leyenda de la NBA Earvin "Magic" Johnson. Nos llevará a través de su vida, desde sus humildes comienzos hasta su carrera con los Lakers y su "deslumbrante estilo de juego que cambió para siempre el juego del baloncesto".

La docuserie, que consta de cuatro partes, abordará el "impacto de un diagnóstico de VIH que transformó en triunfo", así como su "trascendencia de superestrella del deporte a titán de los negocios, abriendo nuevos caminos para los ex atletas y revolucionando la forma en que las empresas estadounidenses hacen negocios en las comunidades negras".

Hay entrevistas con el Presidente Obama, Larry Bird, Pat Riley y otros.

Sí, Apple publicó un tráiler de "They Call Me Magic" en marzo de 2022. Puedes verlo a continuación.

Apple estrenó otro documental sobre baloncesto al mismo tiempo que 'They Call Me Magic', llamado 'The Long Game: Bigger Than Basketball'. Se trata de Makur Maker, un aspirante a cinco estrellas de la NBA que se dirigía al Draft, hasta que un desvío inesperado le llevó a jugar al baloncesto en la Universidad de Howard.

Si no has visto "El último baile" de Netflix sobre Michael Jordan, también merece la pena verla.

Además, si eres un aficionado al deporte en general, hay un montón de docuseries a las que puedes echar el diente, así como programas como Drive to Survive de Netflix, que trata sobre la F1.

Apple también ha anunciado la realización de un documental con el siete veces campeón del mundo de F1 Lewis Hamilton, sobre el que puedes leer en nuestro artículo aparte.

Escrito por Britta O'Boyle.