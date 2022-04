Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - For All Mankind, la aclamada serie de ciencia ficción de Apple TV+, volverá con una tercera temporada en junio. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la nueva temporada. Hablamos del año en el que está ambientada, en qué se centrará probablemente la trama, quiénes volverán a interpretar sus papeles, si hay tráilers y, lo más importante, cuándo y dónde podrás ver la tercera temporada de For All Mankind.

For All Mankind muestra una historia alternativa: una en la que Rusia venció a los Estados Unidos al poner el primer hombre en la luna, lo que provocó que la carrera espacial entre ambos países se intensificara y nunca llegara a su fin. La serie nos introduce en la vida de los astronautas y el personal de la NASA a partir de los años 60, mostrando tanto su vida profesional como personal a lo largo de dos décadas. Mientras que las dos primeras temporadas se centran en las tensiones entre EE.UU. y los soviéticos por el control de la Luna, la última temporada se sitúa en los años 90 y parece centrarse en el intento de EE.UU. de ser el primer país de la Tierra en colonizar Marte.

Las dos primeras temporadas de For All Mankind abarcaron casi dos décadas, empezando en 1969 y terminando a finales de los 80. La tercera temporada mostrará la mitad de los años 90, o más bien 1995, ya que eso es lo que sugieren tanto el final de la segunda temporada de For All Mankind como un reciente teaser tráiler de la tercera temporada.

For All Mankind ha sido creada por Ronald D Moore, Matt Wolpert y Ben Nedivi.

Wolpert y Nedivi son los showrunners de For All Mankind, y producen de forma ejecutiva junto a Moore, David Weddle, Bradley Thompson y Nichole Beattie, así como Maril Davis para Tall Ship Productions.

Sony Pictures Television produce la serie para Apple TV+.

Apple ya ha anunciado quiénes vuelven para la tercera temporada:

Joel Kinnaman (Ed Baldwin)

Shantel VanSanten (Karen Baldwin)

Sonya Walger (Molly Cobb)

Jodi Balfour (Ellen Wilson)

Cynthy Wu (Kelly Baldwin)

Coral Pena (Aleida Rosales)

Casey W. Johnson (Danny Stevens)

Además, Edi Gathegi se unirá al reparto principal esta temporada como el nuevo personaje, Dev Ayesa.

For All Mankind se estrenará el 10 de junio de 2022. Mira el tráiler de anuncio de la fecha más arriba.

La tercera temporada de For All Mankind constará de 10 episodios, que se emitirán semanalmente los viernes.

La tercera temporada de For All Mankind se estrenará exclusivamente en el servicio de suscripción de vídeo de pago de Apple, Apple TV+. Para saber más sobre el servicio, incluyendo su coste y su funcionamiento, consulta nuestra guía.

Puedes ver el primer tráiler de la tercera temporada de For All Mankind en el vídeo que aparece en la parte superior de esta guía.

Para estar completamente preparado para la tercera temporada de For All Mankind, deberías ver la primera y la segunda temporada en Apple TV+:

Ver la primera y segunda temporada de For All Mankind en Apple TV+

¿Cuál es el mejor dispositivo de streaming para tu televisor? Nuestra principal recomendación es el Amazon Fire TV Stick 4K Max. También son excelentes el Google Chromecast con Google TV, el Roku Express 4K, el Apple TV 4K y el Amazon Fire TV Stick.

Escrito por Maggie Tillman.