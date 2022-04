Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Apple confirmó a principios de marzo de 2022 que había obtenido un documental sobre el siete veces campeón mundial de Fórmula Uno, Sir Lewis Hamilton, para su plataforma de transmisión TV+. Con Netflix teniendo la popular serie Drive to Survive y Sky ejecutando su propio documental Duel: Hamilton vs Verstappen antes de que comenzara la última temporada de F1, está claro que la F1 es actualmente la comidilla, o el deporte, de la ciudad.

Si bien aún se desconoce el nombre del documental de Apple TV+ Lewis Hamilton, así como su fecha de lanzamiento, hemos recopilado todo lo que hemos escuchado hasta ahora.

Esto es todo lo que sabemos hasta ahora sobre el documental de Apple TV+ Lewis Hamilton.

Apple anunció el documental de Lewis Hamilton el 9 de marzo de 2022, aunque la compañía no detalló cuándo se emitiría el documental. Sin embargo, es posible que no esté demasiado lejos si el documental ' They Call Me Magic ' es algo por lo que pasar.

They Call Me Magic es una historia de la vida real en cuatro partes del dos veces miembro del Salón de la Fama de la NBA Earvin "Magic" Johnson. Apple anunció su existencia el 4 de febrero de 2022, lanzó un tráiler el 12 de marzo de 2022 y se estrenará el 22 de abril de 2022.

Apple dijo en el comunicado de prensa del documental de Lewis Hamiton que se unirá a la "lista de programas de no ficción recientemente anunciados de la compañía, incluido ' They Call Me Magic'", por lo que es posible que siga una línea de tiempo similar desde el anuncio hasta el lanzamiento. También es posible que esperemos mucho más, ya que no está claro si la documentación cubrirá la temporada actual de F1, que no terminará hasta finales de 2022.

Sin embargo, cuando se estrene el documental de Lewis Hamilton, sabemos que estará en Apple TV+. Este servicio cuesta £ 4,99 / $ 4,99 al mes y está disponible en iPhone, iPad, Apple TV y una serie de otros dispositivos, incluso a través de Sky en el Reino Unido y en televisores inteligentes y consolas de juegos.

Puede leer todo sobre Apple TV+ en nuestra función separada, pero ha tenido algunos programas excelentes, incluido Ted Lasso , que verá una temporada 3 antes de fin de año, por lo que es posible que encuentre un par de otras cosas para ver mientras estás esperando el documental de Lewis Hamilton.

Apple ha dicho que el documental de Lewis Hamilton "contará con acceso completo a Hamilton y su equipo, dentro y fuera de la pista, y un elenco estelar de entrevistas a invitados". También se dice que trata sobre la "vida y carrera" de Hamilton.

Nos imaginamos que eso significa que veremos entrevistas no solo con el propio Hamilton, sino también con personas como el director del equipo Mercedes, Toto Wolfe, y posiblemente la gerente de talentos deportivos y de medios de Hamilton, Penni Thow. También esperaríamos que cuente la historia de Hamilton y resalte algunos de los mensajes que ha tratado de transmitir en el pasado, como el movimiento Black Lives Matter y los derechos LGBTQ+.

En una entrevista con MotorSportWeek , Hamilton dijo: "Tenemos este documental en el que estamos trabajando y creo que tienes que hacer todo en el momento adecuado".

Agregó: "Creo que las historias están ahí para ser contadas. Creo que es importante. Creo que hay muchas cosas que se pueden aprender".

"Si puedes afectar y tener un impacto positivo, si tu historia puede tener un impacto positivo incluso en una persona o una familia, eso podría ser increíble", dijo.

También se rumorea que Hamilton está trabajando con Apple en otra película de Fórmula 1 con Brad Pitt. Aunque Hamilton aún no ha confirmado su participación, dijo en la misma entrevista de MotorSportWeek que estaba "pasando por un proceso en este momento de castings para otro proyecto".

Apple aún no ha ofrecido muchos detalles sobre el documental de Hamilton, aunque ha dicho que será producido por Hamilton, Penni Thow, Box to Box Films y One Community.

La compañía también dijo que Richard Plepler será el productor ejecutivo a través de Eden Productions y Scott Budnick también se desempeñará como productor ejecutivo. El director será Matt Kay.

Si está buscando documentales y series sobre la Fórmula 1, hay mucho por ahí para hincarle el diente mientras espera que el documental de Hamilton llegue a Apple TV+.

La temporada 4 de Drive to Survive de Netflix llegó recientemente a la plataforma de transmisión, que cubre la temporada 2021 de Fórmula 1. También hay temporadas 1 a 3 disponibles para ver.

También está Sky's Duel: Hamilton vs Verstappen , que es un documental en dos partes que cuenta la historia de una de las temporadas de F1 más notables de la historia.

Por supuesto, también puede ver la temporada actual de F1 en TV y dispositivos móviles en 4K HDR. Nuestra característica separada explica cómo .

