Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - De repente, Apple ha hecho que sea imposible alquilar o comprar películas a través de su aplicación Apple TV si la usa con dispositivos Android TV y dispositivos Google TV como el Chromecast 2020.

Como lo detectaron por primera vez FlatPanelsHD y 9to5Mac, Apple eliminó por completo la opción de alquilar o comprar. En cambio, ahora ofrece un botón de "cómo mirar" que dirige a las personas a los productos de Apple u "otros dispositivos de transmisión". La navegación superior de la aplicación Apple TV ya no tiene Películas y programas de TV ni tampoco secciones de Tienda. Las únicas partes que quedan son Watch Now, Apple TV Plus y Library. Aunque las listas de películas y programas de televisión todavía se pueden descubrir, si abre un título, solo verá el botón "cómo mirar" junto con la opción "agregar a Siguiente".

Uno tiene que preguntarse por qué Apple está haciendo esto y si está tratando de evitar la comisión del 30 por ciento de Google sobre las ventas.

Tenga en cuenta que Apple lanzó por primera vez la aplicación Apple TV para dispositivos Android TV selectos hace más de dos años, antes de implementarla más ampliamente el verano pasado . Ahora, está cambiando de rumbo, al despojar por completo a la aplicación de su funcionalidad principal. Por supuesto, aún puede usarlo para ver contenido en su biblioteca existente y cualquier película y programa comprado en otros dispositivos. También puede comprar o alquilar contenido de la aplicación Apple TV si la usa en dispositivos Roku, televisores inteligentes de Samsung y LG, consolas Xbox y PlayStation, y los propios productos de Apple.

Pocket-lint se ha puesto en contacto con Apple para obtener un comentario.

Escrito por Maggie Tillman.