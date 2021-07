Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Apple espera obtener NFL Sunday Ticket, un paquete deportivo que transmite los juegos de la temporada regular de la NFL que no están disponibles en las filiales locales, así como todos los juegos regionales de los domingos por la tarde producidos por Fox y CBS. Actualmente, DirecTV tiene el contrato para ofrecer Sunday Ticket, pero que expira en 2022, momento en el que Apple podría lograr el lucrativo acuerdo.

Según un nuevo informe de The Information , Apple tiene un interés temprano en asegurar los derechos del paquete Sunday Ticket de la NFL para su servicio de transmisión de video Apple TV + , aunque John Ourand, de Sports Business Journal , afirmó que la NFL aún no ha entrado en negociaciones oficiales. Tenga en cuenta que es probable que Apple no sea la única compañía que intente obtener Sunday Ticket. ESPN + de Disney y Prime Video de Amazon probablemente estarán entre los mejores jugadores que también intentarán asegurar más juegos para sus plataformas de transmisión.

Curiosamente, The Information dijo que Sunday Ticket ha provocado que DirecTV (y AT&T) pierdan dinero de cara al 2022. AT&T incluso pagará "pérdidas netas" de hasta 2.500 millones de dólares durante el período restante de su contrato. Sin embargo, sospechamos que, para Apple, es no necesariamente sobre ganar miles de millones de dólares directamente a través de Sunday Ticket, sino más bien sobre atraer a los fanáticos del deporte a su servicio.

Amazon también ve claramente las ventajas de ofrecer más cobertura deportiva en su servicio de transmisión. Por ejemplo, obtuvo los derechos exclusivos de los juegos de Thursday Night Football a principios de este año. Hablando de Amazon, Apple robó al ex ejecutivo de la compañía, Jim DeLorenzo, el año pasado para encabezar sus esfuerzos de contenido deportivo. Quizás esté liderando la carga del Sunday Ticket.