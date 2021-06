Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La conferencia magistral de Apple en la WWDC 2021 duró dos horas, por lo que es posible que se haya perdido una breve charla sobre la experiencia de Apple TV y su próxima actualización del sistema operativo tvOS 15. Junto con las correcciones de errores habituales y las mejoras de rendimiento, tvOS 15 agrega varias características nuevas. Esto es lo que necesita saber.

La primera versión beta ya está disponible para que los desarrolladores la prueben

Actualización "oficial" gratuita para consumidores que llegará este otoño

Apple lanzará tvOS 15 como descarga gratuita a finales de este año. Es probable que se lance junto con iOS 15 y iPadOS 15 y tal vez incluso con macOS Monterey. Los desarrolladores pueden descargar la versión beta de tvOS 15 ahora. Si bien la versión beta pública se lanzará en julio, es probable que desee esperar el lanzamiento oficial en otoño de 2021.

Si su Apple TV ejecuta cualquier versión de tvOS, puede ejecutar tvOS 15. (Los dispositivos Apple TV de 2014 y versiones anteriores ejecutan un software Apple TV diferente). Si no está seguro de cuál Apple TV posee, busque una App Store. Si no tiene una App Store, tiene un Apple TV más antiguo que no es compatible con tvOS.

Los siguientes dispositivos Apple TV son compatibles con tvOS 15:

Apple TV HD

Apple TV 4K (2017)

Apple TV 4K (2021)

A continuación se muestran las características más importantes que Apple destacó durante su presentación, aunque es probable que la actualización incluya muchas otras actualizaciones más pequeñas y correcciones de errores. (Nota: a medida que el software pasa por el proceso de prueba beta, es posible que algunas funciones se eliminen o incluso se agreguen).

El HomePod original puede funcionar como altavoz predeterminado para Apple TV. Ahora, esta función llega a HomePod mini, por lo que los propietarios que también tienen un Apple TV 4K pueden experimentar un sonido de alta calidad para todas sus aplicaciones y juegos de Apple TV, eliminando la necesidad de abrir el Centro de control o ajustar la configuración de AirPlay.

El mayor cambio es que puede ver varias cámaras a la vez a través de una nueva vista de cuadrícula a la que se puede acceder directamente desde el Centro de control en su televisor, así como a través de un nuevo botón de cuadrícula en la vista de cámara de pantalla completa. Otra característica interesante es que, cuando una cámara habilitada para HomeKit Secure Video detecta movimiento, aparecerá una ventana de notificación de imagen en imagen encima de cualquier aplicación activa. Podrá acceder a una vista de pantalla completa con un clic del Siri Remote.

Las notificaciones se pueden personalizar por cámara y puede especificar qué tipos de actividad activan la alerta. Por último, los controles de los accesorios de HomeKit también estarán disponibles en tvOS 15 en una vista de cámara. Los asignados a la misma habitación que una cámara aparecerán en la esquina inferior derecha de una vista de cámara. Se pueden mostrar cuatro accesorios de HomeKit, pero podrá deslizar el dedo para ver más si tiene varios dispositivos inteligentes en su hogar.

SharePlay estará disponible en el Centro de control de tvOS 15. Permite a los usuarios ver películas, programas de televisión y escuchar música en grupos de FaceTime; la reproducción, por supuesto, se sincronizará para todos, lo que significa que la función sirve como una experiencia similar a una fiesta. En la aplicación Apple TV +, una nueva sección Compartidos contigo muestra el contenido compartido por tus contactos a través de mensajes y correo electrónico. Las imágenes de sus contactos incluso aparecen debajo de sus sugerencias.

Siri está adquiriendo la capacidad de ofrecer películas y programas a pedido a través del HomePod mini. Puedes decir "Oye Siri, mira el último episodio de Ted Lasso" para que el programa aparezca en tu Apple TV. Siri incluso podría encender automáticamente su televisor e ir a la entrada correcta si su televisor tiene HDMI-CEC.

Apple dijo que tvOS 15 admitirá Spatial Audio para películas y programas seleccionados (incluso en la aplicación Apple TV), lo que crea una experiencia de sonido envolvente virtual privada que puede determinar su posición en relación con su televisor mientras usa auriculares compatibles como como los AirPods Pro y AirPods Max.

Un breve vistazo durante la parte de inicio de la conferencia magistral de la WWDC 2021 sugirió que también vendrán nuevos protectores de pantalla.

Escrito por Maggie Tillman.