Cómo calibrar usando Balance de color en Apple TV

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Durante el evento Spring Loaded de Apple en abril, la compañía reveló que el nuevo Apple TV 4K tendrá una nueva función llamada Color Balance.

Le permite calibrar la imagen enviada desde la caja de Apple TV a su televisor, por lo que las películas y los programas de TV transmitidos se presentarán en colores y contraste estándar profesionales.

Una mejor noticia aún es que esta función ahora también está disponible en modelos anteriores de Apple TV: la caja HD estándar y el Apple TV 4K 2017.

Aquí explicamos cómo realizar la función Balance de color y si realmente lo necesita o no.

Contrariamente a algunos informes, la función de balance de color de Apple no calibra su televisor. Calibra la imagen que proviene del propio decodificador de Apple TV, por lo que los resultados finales solo se pueden ver cuando se usa el propio decodificador.

Se puede argumentar que sería mejor calibrar su televisor por separado (si, de hecho, es necesario). Pero entonces, Color Balance es tan fácil de usar que también podrías darle una vuelta.

Apple TV HD o Apple TV 4K con tvOS 14.5

iPhone con Face ID con iOS 14.5

Un televisor, naturalmente

- Una vez que tanto el Apple TV como su iPhone se hayan actualizado a sus respectivos sistemas operativos más recientes, desbloquee su teléfono y déjelo en algún lugar cerca del decodificador.

- Dirígete a "Configuración" en el Apple TV.

- Desplácese hasta "Video y audio" y ábralo.

- Desplácese hacia abajo hasta "Balance de color" y selecciónelo.

- Debería aparecer una notificación en su iPhone. Siga los pasos en pantalla.

- Ahora aparecerá un esquema del iPhone en su televisor. Deberá sostener su iPhone cerca de él, con el lado hacia adentro (es decir, para que la cámara frontal vea la pantalla del televisor).

- Tomará lecturas rápidas de lo que sucede en el esquema y se comunicará con su caja de Apple TV. Cuando termine, se le pedirá que "Ver resultados".

- Aparecerá una imagen con botones de comparación para verla calibrada y sin calibrar. Puede optar por mantener la calibración o descartarla, según lo que prefiera.

- Trabajo hecho.

Tenga en cuenta que es posible que el Balance de color no funcione en su televisor. Esto podría deberse a que ya tiene el equilibrio de color correcto. Lo probamos usando el modo estándar en nuestro televisor Philips OLED 754 y apareció una pantalla que "no funciona". Luego lo probamos en el modo Película y funcionó. Por supuesto, eso significa que la caja de Apple TV ahora está mejor calibrada cuando se ve a través del modo Película, no necesariamente cuando volvemos al estándar.

Sin embargo, puede activar o desactivar los resultados finales en la configuración. Y, al menos, esto también podría ser una buena indicación de si el modo estándar de su televisor ya está configurado correctamente.

Si bien esta es una forma simple de mejorar potencialmente la salida de imagen de su caja de Apple TV, no hará mucho por su televisor. Otras fuentes, ya sea conectadas a puertos HDMI o mediante transmisión de video, se verán como antes.

Por lo tanto, recomendamos que calibre su televisor usted mismo, si es necesario.

Algunos televisores ni siquiera necesitan mucha calibración. Muchos televisores LED y OLED ahora vienen con calibración estándar profesional desde la caja, a menudo a través de un modo dedicado, como el Modo Cineasta, o con ciertos tipos de tecnologías HDR, como Dolby Vision .

Al usar el modo de cineasta o Dolby Vision, no se recomienda que ajuste ningún ajuste preestablecido de hecho.

De hecho, hemos escuchado informes de que el uso de Balance de color en un Apple TV en realidad afecta la salida de Dolby Vision en el contenido compatible (actualmente estamos en el proceso de aclarar esto en nuestros propios televisores de prueba).

En cuanto a otros tipos de contenido, hay muchos factores que podrían hacer que la calibración de la imagen varíe enormemente según la fuente, la ubicación y las preferencias del usuario.

Por supuesto, existen algunos estándares de calibración de la industria que puede hacer que un instalador profesional los configure, especialmente si planea usar su pantalla en una configuración de cine en casa o similar, pero tendemos a encontrar que las preferencias personales son las más importantes. factor importante. Y, muchos televisores ahora vienen con sensores que ajustan automáticamente la imagen según la iluminación ambiental. Eso debería ser más que suficiente para la mayoría de las prácticas de visualización habituales.

Sin embargo, una cosa que le recomendaremos es que debería pensar en cambiar las opciones de procesamiento de movimiento en los modos estándar o dinámico / vívido para que sea lo más discreto posible. La mayoría de los televisores listos para usar tienen el procesamiento de movimiento de mano dura activado de forma predeterminada, y puede hacer que una imagen parezca artificial y similar al plástico. En el caso de las películas, incluso desactivamos estos ajustes por completo.

Pero luego, si le gusta cómo se ve su televisor, déjelo así. Puede perderse en la configuración y, si accidentalmente ingresa a las opciones más avanzadas, incluso podría hacer que las cosas se vean mucho peor.

Escrito por Rik Henderson.