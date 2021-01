Cómo obtener Apple Fitness + en tu televisor

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Apple Fitness + se lanzó a fines de 2020, ofreciendo a los usuarios de Apple una experiencia de fitness estilo estudio, similar a FIIT y Peloton .

El servicio de suscripción ofrece una variedad de tipos de actividades, desde HIIT hasta Yoga, y está diseñado teniendo en cuenta el Apple Watch . Sin embargo, si desea ver a los instructores en forma y con un aspecto perfecto en su pantalla grande, en lugar de en su iPhone o iPad, ha venido al lugar correcto.

A continuación, le indicamos cómo obtener Apple Fitness + en su televisor.

Para obtener Apple Fitness + en su televisor, necesitará un Apple TV 4K o un Apple TV HD . El modelo de Apple TV que tiene debe ejecutar tvOS 14.3 o posterior y deberá usar la aplicación Fitness.

Para que Fitness + se ejecute en su Apple TV compatible y, por lo tanto, en su pantalla grande:

Abra la aplicación Fitness en Apple TV Seleccione su nombre o seleccione Otro si no ve su nombre Toque Conectar en su Apple Watch (abra la aplicación Workout en su reloj si no puede tocar conectar) Si se le solicita, toque Continuar Ingrese el código de Apple TV en su Apple Watch

Nota: asegúrese de que su Apple Watch esté ejecutando watchOS 7.2 o posterior, esté desbloqueado y tenga Bluetooth activado.

Por el momento, Fitness + solo es compatible con audio AirPlay . Esto significa que puede transmitir por AirPlay el sonido del entrenamiento que elija en Fitness + a un altavoz compatible con AirPlay, como el HomePod o Sonos Arc, por ejemplo, pero no el video.

Fitness + actualmente no es compatible con AirPlay de video, por lo que si tiene un Apple TV más antiguo que aparece cuando selecciona AirPlay, por ejemplo, solo se reproducirá en su televisor la vista previa del entrenamiento que seleccione. Una vez que comience el entrenamiento completo, obtendrá una pantalla negra y solo el audio.

Nuevamente, al igual que AirPlay, Screen Mirroring for Fitness + se limita solo a la vista previa de un entrenamiento. Podrá ver la pantalla de su iPhone o iPad en su televisor e incluso verá la pantalla donde el entrenamiento se conecta a su Apple Watch, pero cuando el entrenamiento comienza, la pantalla de su televisor se volverá negra.

En resumen, no. No en este momento. Fitness + no funciona en Mac, pero no nos sorprendería ver que se agregue soporte en el futuro. Actualizaremos esta función si llega el soporte.

Escrito por Britta O'Boyle.