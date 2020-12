Apple TV 4K 2: especificaciones, características, rumores y fecha de lanzamiento

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La última versión del decodificador de Apple, el Apple TV 4K , se lanzó hace más de tres años, por lo que es probable que pronto llegue un nuevo Apple TV.

Para los propósitos de este resumen, llamamos al Apple TV de próxima generación el "Apple TV 4K 2". Sin embargo, dado que Apple aún tiene que confirmar la existencia de un nuevo reproductor multimedia de transmisión (o que incluso está en proceso), el nombre podría cambiar cuando aparezca. Aquí está todo lo que hemos escuchado hasta ahora.

En algún momento de 2021

¿Pero en primavera u otoño?

Según los informes, Apple está planeando un decodificador mejorado para 2021. Tendrá un enfoque de juego más fuerte, un control remoto actualizado y un nuevo procesador, según Mark Gurman de Bloomberg , quien señaló que esos cambios solucionarán "algunos" de los problemas de la caja. pero el producto necesitará más cambios para seguir siendo competitivo.

El sitio japonés también Nikkeibelieves que Apple lanzará un nuevo decodificador de Apple TV en algún momento de 2021.

Tenga en cuenta que se han detectado señales del nuevo Apple TV y el control remoto en el código de iOS y tvOS desde al menos principios de 2020, por lo que es probable que se lance en algún momento de 2021. En la última década, Apple ha realizado seis eventos especiales en marzo. Pero el último Apple TV actualizado de la compañía, el Apple TV 4K de quinta generación , debutó en septiembre de 2017. Ese año, Apple no realizó un evento especial en la primavera. Por lo tanto, nadie sabe cuándo se lanzará el próximo modelo en 2021.

Sin diseño nuevo; esperar la misma caja negra

Una vez se rumoreaba la versión de Dongle

Aún no ha habido filtraciones para revelar el diseño del nuevo Apple TV y, según los informes actuales, no hay nada que sugiera que Apple revisará el aspecto de la caja, que no se ha actualizado en algunos años. Sin embargo, Apple es conocida por seguir el mismo esquema de diseño para algunas líneas de productos. Basta con mirar la gama actual de MacBook ; Además de hacerse más delgado y liviano y agregar una barra táctil hace años, no ha visto una actualización sustancial de diseño en una década.

En 2018, según los informes, Apple estaba considerando un dongle de Apple TV de menor costo, al igual que el Amazon Fire Stick o el dispositivo de transmisión Roku. The Information dijo que el dispositivo estaría disponible a un precio más bajo que el Apple TV actual y que se conectaría a la parte posterior de un televisor. Pero no hemos visto más rumores al respecto.

Podría ejecutar chips A12X Bionic, A12 o A14X

Se rumorea que un nuevo controlador, posiblemente un gamepad

Se espera un chip U1 para seguimiento de ubicación o estación base

LeakerJon Prosser , que tiene un historial regular y a menudo corrobora los informes, afirmó que el próximo Apple TV vendrá con un chip A12X Bionic, pero 9to5Mac ha sugerido que usará un chip A14 , el mismo chip que se usa en la línea de iPhone 12. . Mientras tanto, el filtrador Fudge , que ha sido preciso en el pasado, dijo que Apple está trabajando en varios decodificadores de Apple TV: uno tiene un chip A12 y el otro tiene un chip A14X y podría ofrecer un rendimiento similar al de una consola.

Apple está trabajando en un nuevo Apple TV con un control remoto actualizado, según Bloomberg . El controlador también se detectó en el código iOS 14 a principios de 2020. Se espera que tenga una función similar a Find My iPhone para que pueda localizar el control remoto cuando se pierde. También se dice que Apple está trabajando con los desarrolladores para llevar juegos de nivel de consola al Apple TV, por lo que un nuevo decodificador con un controlador actualizado que tiene un enfoque más fuerte en los juegos podría estar disponible.

Leaker @Jioriku , quien ha sido citado como confiable por muchos informes, afirmó que Apple está fabricando su propio controlador de juegos y que el "Apple TV 6" con un chipset A12X Bionic es una "potencia absoluta de una máquina". Maneja bien el calor, señaló el filtrador, pero no hay cambios de diseño. Espere la misma caja negra.

Según los informes, el nuevo Apple TV de Apple incluirá un chip U1, según el filtrador Jon Prosser. El Apple TV funcionará como una estación base de banda ultra ancha para rastrear la ubicación mientras camina por su casa con otros dispositivos equipados con U1. También utilizará información basada en la ubicación para controles de medios, brillo, volumen, cerraduras de puertas y más, integrándose con los dispositivos HomeKit. El HomePod puede incluso avisarte si se han retirado dispositivos de tu casa mientras estás fuera.

Aquí está todo lo que hemos escuchado hasta ahora sobre el próximo Apple TV:

Mark Gurman de Bloomberg dijo que Apple podría lanzar un nuevo decodificador en 2021 con un enfoque de juego más sólido, un control remoto actualizado y un nuevo procesador.

Según el filtrador Jon Prosser , el próximo Apple TV se duplicará como estaciones base de banda ultra ancha (UWB) capaces de rastrear la ubicación del usuario mientras camina por la casa. Esto requerirá el chip U1 de Apple para la conciencia espacial que supuestamente se integrará en el próximo Apple TV.

Un filtrador que se hace llamar @choco_bit en Twitter afirma que Apple está desarrollando múltiples decodificadores nuevos para Apple TV, con un modelo que presenta una variante del chip A12 y otro con un chip "similar a A14X". Fudge también mencionó que se está trabajando en un nuevo controlador.

Apple está desarrollando un nuevo Apple TV con un procesador más rápido y un control remoto mejorado, pero Bloomberg cree que podría no estar disponible hasta 2021.

Leaker @Jioriku afirmó que Apple está fabricando su propio controlador de juegos para el "Apple TV 6".

Leaker Jon Prosser , que tiene un historial regular y, a menudo, corrobora los informes existentes, dijo que un modelo actualizado de 4K ‌Apple TV 4K está "listo para enviar". Contará con un chip A12X y opciones de almacenamiento de 64 o 128 GB. El nuevo ‌Apple TV‌ 4K podría "caer en cualquier momento", pero Prosser no proporcionó una fecha de lanzamiento específica.

El código de iOS 14 filtrado obtenido por 9to5Mac corroboró muchos detalles sobre qué esperar de Apple, incluido que está desarrollando un nuevo control remoto para Apple TV.

9to5Mac descubrió en el fondo del código tvOS 13 evidencia de que Apple está trabajando en una nueva caja Apple TV 4K. El último modelo lanzado en septiembre de 2017.

The Information afirmó que Apple ha tenido discusiones internas sobre la introducción de un "dongle" de transmisión de bajo precio que se conectaría a la parte posterior de los televisores.

Escrito por Maggie Tillman.