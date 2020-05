La aplicación HBO Now se elimina de los televisores Apple de segunda y tercera generación

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Después de un anuncio que hizo a principios de este año, HBO ha descontinuado su aplicación en televisores Apple de segunda y tercera generación, no solo deteniendo las actualizaciones de la aplicación, sino que también la elimina de la plataforma, lo que significa que los usuarios de esas cajas no lo harán. poder acceder a él más.

Aparentemente, se está produciendo un movimiento similar para su otro servicio de transmisión, HBO Go, antes del lanzamiento de la nueva plataforma todo en uno HBO Max en breve. Cuando HBO Now se lanzó por primera vez, era un socio exclusivo de Apple , aunque ese acuerdo terminó después de un tiempo, posiblemente debido a que HBO se dio cuenta de que la plataforma de TV de Apple no es el gigante conquistador que puede presumir cuando se trata de ventas de teléfonos inteligentes.

Las generaciones de Apple TV que HBO está abandonando tienen, para ser justos, al menos 8 años en términos de cuándo se lanzaron, pero también son reliquias de una época en que el decodificador de Apple era un dispositivo más asequible, y por lo tanto tuvo un nivel de popularidad decente. Los propietarios de esos dispositivos están un poco más arriba si quieren ver HBO en ellos ahora, y es probable que tengan que buscar hardware alternativo.

Dado que podría comprar una caja de tercera generación de Apple tan recientemente como 2015, los usuarios tienen motivos de decepción en este frente, aún más dado que HBO Max no llegará a la plataforma más antigua cuando se lance.

Sin embargo, por ahora, los usuarios de Apple TV de tercera generación pueden suscribirse al contenido de HBO a través de la aplicación principal de Apple TV como la última forma de acceder al contenido de HBO en su dispositivo, lo que debería ser un punto medio aceptable, incluso si no dura para siempre ya sea.

Por otra parte, con los servicios más nuevos que se lanzan todo el tiempo e ignorando de manera similar las plataformas más antiguas (como en el caso de Disney + ), estos usuarios podrían haber estado buscando seguir adelante. Las unidades Fire TV de Amazon o uno de los dispositivos de gama baja de Roku parecerían la alternativa de bajo costo más lógica en esta etapa.