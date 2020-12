Consejos y trucos de Apple TV: la guía definitiva

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Cuando Apple presentó el Apple TV actualizado , lo presentó como un centro para todo en su sala de estar. Ya sea que se trate de películas, juegos, Netflix, BBC iPlayer o control inteligente del hogar, puede hacerlo todo desde esta simple caja de plástico cuadrada redondeada.

Si bien el hardware en sí no se ha actualizado durante un par de años, ya que Apple ha trabajado con fabricantes de televisores externos para agregar sus servicios a televisores inteligentes, es un concepto que se ha actualizado y evolucionado constantemente, hasta el punto en que ahora lo ha hecho. Contenido 4K HDR y, con el lanzamiento de Apple Arcade , incluso puede jugar con un controlador de juego adecuado de PlayStation o Xbox.

A pesar de ser realmente fácil de usar, todavía hay mucho por descubrir en el decodificador de la sala de estar de Apple. Ya sea para averiguar dónde se filmaron esos fondos de pantalla en vivo, organizar y eliminar aplicaciones o simplemente habilitar el modo oscuro. Lo puedes encontrar en esta lista.

Eche un vistazo a continuación y háganos saber si nos perdimos algo que valga la pena incluir.

squirrel_widget_148290

Comparado con la belleza simplista que era el control remoto original de Apple TV, el más nuevo es un poco más complejo, pero una vez que lo dominas, es súper simple. El elemento de control principal, por supuesto, es el panel táctil en la parte superior.

Piense en esto como lo mismo que un trackpad en una MacBook. Puede deslizar el dedo por él; arriba, abajo, izquierda o derecha. Puede hacer clic en él presionando firmemente o simplemente tocando suavemente sobre él. Hacer clic en él es la forma en que selecciona iniciar aplicaciones, programas, películas, etc. Rara vez se usa el toque suave, pero a veces puede ser útil.

Al igual que el panel táctil, los botones físicos del control remoto también son fáciles de usar. Arriba están los botones Menú y Apple TV. Debajo de ellos, tiene el control de volumen, el botón de reproducción / pausa y el botón de control de voz / Siri. El control remoto Apple TV 4K es un poco diferente, pero el concepto central es el mismo.

¿Alguna vez te has encontrado haciendo clic en cosas para mirar y te has dado cuenta de que tenías 30 menús de profundidad? Bueno, no estás solo, pero en lugar de hacer clic en el botón de menú en el control remoto un montón de veces para volver a la pantalla de inicio de Apple TV (como lo hace la mayoría de la gente), simplemente mantén presionado un solo botón. El botón de menú, en realidad.

Es muy obvio; es brillante. Ahora puede evitar el temido calambre en el pulgar.

Estamos acostumbrados a acceder a nuestras vistas de aplicaciones recientes o multitarea en nuestros teléfonos inteligentes, pero probablemente no en nuestros televisores. Con Apple TV, el software se basa libremente en iOS, por lo que puede cargar la vista de aplicaciones recientes, que muestra miniaturas / tarjetas apiladas de aplicaciones anteriores o recientes que ha utilizado.

Todo lo que necesita hacer es tocar dos veces el botón de TV e iniciará esta vista. Para elegir la aplicación a la que desea cambiar, simplemente deslice el dedo por el panel de control sensible al tacto en la parte superior del control remoto.

Si una aplicación deja de responder o es problemática, esta es una forma muy útil de eliminarla antes de volver a iniciarla. Simplemente abra la vista de aplicaciones recientes, deslice el dedo hasta llegar a la aplicación, luego deslice el control hacia arriba para sacarlo de la pantalla y, al hacerlo, descartarlo.

squirrel_widget_148289

En el último par de generaciones de Apple TV, Siri se ha integrado para que sea posible solicitar películas o programas de televisión usando su voz. Todo lo que necesita hacer es presionar el pequeño botón en el control remoto que parece un micrófono. Manténgalo presionado mientras realiza su solicitud y suéltelo, y debería ver que el texto aparece en la pantalla en tiempo real, seguido de resultados relevantes.

Puedes decir algo como "Jugar Spider-man Homecoming" o, mientras miras una película o programa en particular, puedes preguntar quién está en esa escena o quién dirigió la película, y aparecerán los resultados en un gráfico emergente en la parte inferior de la pantalla.

Tampoco se aplica solo al contenido de los propios servicios de iTunes de Apple. Hay una serie de otros proveedores de contenido que se pueden buscar con Siri, por lo que incluso si no lo posee, puede verlo (siempre que esté disponible para transmitir en otro lugar).

Elija el ícono de la aplicación que desea mover, luego mantenga presionado el botón de selección en el control remoto, y de repente verá que el ícono vibra (similar a cómo vibran los íconos de la aplicación en iOS), lo que significa que puede moverlo hacia la izquierda, derecha, arriba, o hacia abajo con su control remoto. Simplemente use el panel táctil y luego presione el botón de selección nuevamente para colocar las cosas en su lugar. Simples.

Al igual que el iPhone, si desea crear una carpeta de muchas aplicaciones o carpetas para ordenar su pantalla de inicio, también puede hacerlo. Simplemente coloque un icono sobre otro y observe cómo crea una carpeta automáticamente.

Si solo desea deshacerse de una aplicación por completo, puede eliminarla. Elija el que desea deshacerse, luego mantenga presionado el botón de selección / panel táctil en el control remoto hasta que el ícono comience a vibrar, y presione Reproducir / Pausa para acceder a un nuevo menú. Desde allí, haga clic en "eliminar".

Una de las cosas más molestas de cualquier dispositivo de entretenimiento doméstico es el control remoto, especialmente si necesita usarlo para ingresar consultas de texto. Si eres una de las pocas, si no la única, personas en este mundo que nunca pierden un control remoto, aún tienes que sufrir la experiencia de hacer clic manualmente en cada letra al buscar.

Pero, como ocurre con la mayoría de las cosas en la vida, hay una aplicación para eso.

Si alguna vez pierde el control remoto de su Apple TV o simplemente desea usar un teclado para escribir una consulta, descargue la aplicación Remote gratuita en su iPhone, iPod Touch, iPad o incluso, si lo cree, en su Apple Watch. Es algo hermoso y fácil (y casi imposible de perder).

Cuando lo configura por primera vez, buscará cajas de Apple TV en su red, y luego, una vez que haya seleccionado el que desea usar, ingrese un código que muestra en su pantalla y boom, usted has terminado.

Si está buscando una parte específica de una película o se perdió alguna cuando salió de la habitación para obtener esa cosa (olvidó lo que era), puede desplazarse hacia atrás a través de la línea de tiempo del video presionando el botón de pausa y luego simplemente deslizando hacia la izquierda en el panel táctil hasta que encuentre la escena que está buscando. A medida que se desplaza, mostrará una vista previa en miniatura sobre la actualización de la línea de tiempo en tiempo real, por lo que es súper precisa.

Si prefiere ir un poco más a la vieja escuela, puede simplemente hacer clic en el lado izquierdo o en el lado izquierdo del panel táctil para retroceder o avanzar en incrementos de 10 segundos.

Este es útil para aquellos de ustedes que tienen problemas para escuchar o simplemente quieren ver una película extranjera pero aún entienden lo que está sucediendo: Apple TV le permite habilitar subtítulos. Hay algunas formas de hacer esto, pero la forma más fácil es deslizar hacia abajo mientras miras un programa.

Luego verá opciones para habilitar los subtítulos desde la parte superior de la pantalla, si están disponibles. Daredevil en Netflix, por ejemplo, te permite elegir entre inglés, francés, alemán y español. Increíble.

Como cualquier otro sistema operativo en el mundo ahora, puede tener un tema oscuro en su Apple TV. De forma predeterminada, está configurado para el tema claro, así que vaya a Configuración> General> Apariencia y luego elija la opción "Oscuro", o puede hacer que cambie automáticamente cuando sea de noche seleccionando "Automático".

Una de las mejores cosas de tener un Apple TV es la videografía de paisajes en cámara lenta en los fondos de pantalla / protectores de pantalla en vivo que se encienden después de unos minutos de actividad. Para saber dónde está (si no está seguro), simplemente toque ligeramente el panel táctil del control remoto y aparecerá un texto en la pantalla indicándole dónde está.

Por lo general, solo verá esas increíbles escenas de fondos de pantalla en vivo cuando el televisor haya estado inactivo durante unos minutos. Pero puedes activarlo manualmente. Vaya a la pantalla de inicio y luego presione el botón Menú nuevamente, y entrará en modo de protector de pantalla.

Puede cambiar el nombre de su Apple TV. Sí, ¿quién sabía? Esto es útil si tienes más de un Apple TV en tu casa y quieres saber en todo momento cuál es cuál en tu red. Para nombrar su Apple TV, vaya a Configuración> General> Acerca de> Nombre. En ese momento, puede elegir de la lista predeterminada de nombres de Apple.

Apple le permite nombrar su Apple TV según la habitación en la que podría estar, como la sala de estar, pero si desea ser aún más creativo, puede designar un nombre personalizado. Llamamos al nuestro Bob. ¡Hola Bob!

Si desea ajustar la calidad de video y audio, simplemente diríjase a Configuración> Video y audio, y aquí encontrará una gran cantidad de opciones. Puede cambiar la resolución o hacer coincidir la velocidad de fotogramas del televisor con el contenido.

Incluso puede seleccionar que se apaguen esos "clics" de navegación, por lo que no hace ese extraño parpadeo cada vez que desliza el dedo sobre el panel táctil mientras se desplaza por listas e íconos de aplicaciones.

Una de las opciones más útiles del sistema Apple TV es la capacidad de agregar un código PIN al contenido con una calificación específica (o superior) para que sus hijos no puedan ver accidentalmente nada que consideren inapropiado. El único inconveniente de esta opción nativa es que solo se aplica al contenido de iTunes: películas y programas de televisión que haya comprado o alquilado a través de Apple.

Para configurar un código PIN, diríjase a Configuración> General> Restricciones. Le pedirá que configure un código PIN una vez que lo haya encendido. Si se desplaza hacia abajo en la lista, verá "Contenido permitido", y aquí es donde puede elegir qué música o podcasts están permitidos, así como establecer clasificaciones para películas y programas de televisión.

Si sus hijos están bien viendo contenido con calificación 12, puede elegirlo como mínimo, y luego, cada vez que intente ver una película con calificación 15 o 18, le pedirá que ingrese el código PIN que configuró anteriormente. Para otros servicios, como Amazon Prime, deberá pasar por las propias opciones de control parental de ese proveedor.

Si desea ver sus programas favoritos sin molestar al resto de la casa, puede emparejar algunos auriculares con su Apple TV. Abra el menú Configuración, vaya a "Controles remotos y dispositivos" y desplácese hacia abajo hasta "Bluetooth". Ahora verá una lista de dispositivos disponibles.

Si ya posee auriculares AirPods o Beats con el chip Apple H1, sus auriculares ya estarán emparejados con el televisor a través de la magia de iCloud. Para los demás, colóquelos en modo de emparejamiento y espere hasta que aparezcan en "Otros dispositivos".

Este mismo método se aplica también a los teclados y controladores de juegos Bluetooth. Cada controlador tendrá su propio método para colocarlo en modo de emparejamiento. Por ejemplo, con el control inalámbrico Xbox, simplemente mantén presionado el botón Conectar durante unos segundos. Con PlayStation DualShock 4, mantienes presionados los botones PS y Share juntos hasta que la luz comience a parpadear.

Hay un camino largo y corto para poner en reposo tu Apple TV. Por supuesto, puede pasar por el menú de configuración navegando Configuración> Dormir ahora. Sin embargo, la forma más fácil es presionar y mantener presionado el botón Inicio / Apple TV hasta que vea un menú lateral estrecho que se desliza en la pantalla desde la derecha.

Aquí verá un botón grande que dice "Dormir". Cuando se presiona, el Apple TV se apagará y su televisor (y cualquier otro dispositivo conectado) entrará en modo de espera.

Escrito por Cam Bunton y Elyse Betters. Edición por Britta O'Boyle.