(Pocket-lint) - Puede que Henry Cavill ya no sea Superman o The Witcher, pero a los fans de los juegos de mesa Warhammer 40K no les importará: va a llevar la franquicia a nuestras pantallas.

Amazon Prime Video ha contratado películas y/o series de televisión que protagonizará y producirá como productor ejecutivo, y que estarán basadas en el universo de fantasía y ciencia ficción de Games Workshop.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber al respecto hasta el momento.

¿Qué es Warhammer 40.000?

Warhammer 40K es un juego de guerra de sobremesa que apareció por primera vez a finales de los 80 como un spin-off de la exitosa serie de fantasía de Games Workshop, Warhammer.

Al igual que la serie original, está protagonizada por orcos, demonios y elfos, pero ambientada miles de años en el futuro. Las diferentes especies y culturas están a menudo en guerra entre sí, y los Marines Espaciales protagonistas suelen ir ataviados con trajes de poder, a menudo con enormes botas de metal.

Ha habido múltiples videojuegos basados en Warhammer 40K y el actor Henry Cavill es un fan confeso. De hecho, poco después de revelar que ya no iba a protagonizar la próxima película de Superman, publicó una declaración en Instagram detallando su amor por la franquicia y sus planes de construir un "universo cinematográfico" para Amazon Prime Video.

Fecha de estreno de Warhammer 40K

Según ha publicado el propio Cavill, el proyecto se encuentra todavía en una fase muy temprana, con un director y otros cineastas aún por contratar.

Tampoco sabemos aún si su compañía y Amazon planean hacer primero una película, una serie de televisión o incluso ambas cosas.

Te informaremos de la fecha de estreno prevista a medida que vayamos conociendo más detalles.

Cómo ver Warhammer 40.000

Lo único que sabemos con certeza es que Warhammer 40K será exclusivo del servicio Prime Video de Amazon.

Trama y rumores de Warhammer 40K

De momento, lo único que sabemos es que Cavill protagonizará el proyecto. Esperamos rumores y detalles sobre otros miembros del reparto y la trama.

Eso sí, te garantizamos que habrá enormes botas de metal.

Qué más ver/jugar mientras tanto

Puedes encontrar más información sobre la serie de minijuegos Warhammer 40.000 en el sitio web de Games Workshop.

A lo largo de los años también se han creado magníficos videojuegos ambientados en este universo, como Warhammer 40.000: Darktide. Está disponible en PC y Xbox, y la mejor noticia es que puedes descargarlo y jugarlo ahora como parte de Xbox Game Pass.

Escrito por Rik Henderson.