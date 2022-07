The Boys temporada 4 en Amazon Prime Video: Lo que sabemos hasta ahora

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Si aún no lo sabías, pronto te darás cuenta de que habrá otra temporada de The Boys en cuanto aparezcan los créditos finales de su tercera temporada.

La serie más controvertida y emocionante de la televisión ha sido elegida para una cuarta temporada, así que aquí está todo lo que sabemos hasta ahora.

ADVERTENCIA: Hay spoilers de la tercera temporada si aún no la has visto.

La temporada 4 de The Boys recibió la luz verde de Amazon Studios poco después de que la temporada 3 comenzara a emitirse (alrededor de principios de junio de 2022), Todavía hay pocos detalles oficiales sobre ella, pero todavía hay mucho material de origen aún no tocado en la serie de cómics de Garth Ennis y Darick Robertson en la que se basa.

Hay que admitir que, teniendo en cuenta que la serie ya se ha desviado bastante de la serie de cómics, incluyendo cambios cronológicos, es difícil predecir qué utilizará el showrunner Eric Kripke para la cuarta temporada y qué no. Sin embargo, se puede garantizar que será igual de impactante y divertida.

ADVERTENCIA FINAL: Aquí vienen los spoilers:

Lo que tendrá que abordar es la esperanza de vida muy reducida de Butcher, el continuo descenso de Homelander al narcisismo y a sus cuestionables habilidades parentales, y la candidatura de la sumisa secreta Victoria Neuman a la vicepresidencia.

Hay muchos otros supes que se pueden presentar, ya que los cómics presentan versiones pastiche de casi todos los supergrupos importantes de DC y Marvel (como la Liga de la Justicia / Los Siete, y Los Vengadores / Payback).

Algunos, como los Young Americans (los Teen Titans), ya han sido mencionados en la serie (el Drummer Boy apareció en la tercera temporada, por ejemplo), pero también podríamos ver a Teenage Kix o a los G-Men en algún momento.

Los G-Men, en particular, se basan esencialmente en los X-Men, por lo que podrían desempeñar un papel importante.

También se ha sugerido que Black Noir podría regresar. Puede que ahora mismo esté desempolvando las margaritas, pero otra persona podría hacerse cargo del personaje.

"Definitivamente no es lo último que hemos visto de Black Noir como héroe", dijo Kipke a Entertainment Weekly. "Es sólo que el tipo que estaba dentro [del traje de Noir] en la tercera temporada, se ha ido".

En cuanto a la fecha de estreno, aún no hay nada concreto, aunque está previsto que el rodaje comience pronto: en agosto de 2022. Y como la pandemia ya no altera los calendarios de producción, eso podría significar que tendremos la cuarta temporada en el verano de 2023.

La serie de televisión The Boys es exclusiva de Prime Video. Puedes pagar mensualmente por el servicio Prime Video de Amazon por sí solo, o conseguirlo completamente gratis como parte de un conjunto más amplio de beneficios con Amazon Prime.

Aunque de momento no está confirmado, hasta ahora cada temporada ha estado compuesta por ocho episodios. No hay razón para dudar de que la temporada 4 será diferente.

Puedes ver las temporadas 1-3 de The Boys en Prime Video ahora mismo.

También hay una serie derivada disponible en la plataforma de streaming, la nominada al Emmy The Boys Presents: Diabolical. Se trata de una serie de animación que presenta ocho historias no contadas del universo de The Boys, cada una de ellas presentada con un estilo de animación diferente.

Aquí tienes un tráiler:

Todavía no se sabe si The Boys concluirá con la cuarta temporada - algunos de los cliffhangers del final de la tercera temporada así lo sugieren.

Sin embargo, se ha confirmado que habrá una serie derivada adicional basada en una universidad para supes. The Boys: Varsity. Incluso podría aparecer antes de que se emita la cuarta temporada.

El showrunner Eric Kipke la describe como algo que tiene "un tono y un estilo propios"

"Es nuestra visión de una serie universitaria, con un conjunto de jóvenes supes fascinantes, complicados y a veces mortales", explicó en 2021.

Escrito por Rik Henderson.