Última oportunidad para ver las películas de Bond en Amazon Prime Video

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Si aún no has empezado a ver en streaming toda la serie de películas de James Bond en el servicio Prime Video de Amazon, será mejor que te pongas manos a la obra. Todas menos No Time to Die serán retiradas de nuevo el 14 de junio de 2022.

La colección de 25 películas de James Bond ha estado disponible para su transmisión en Prime Video desde el 15 de abril, pero incluso cuando las añadió Amazon dijo que sería por un "período limitado". Lamentablemente, eso se acaba pronto.

Ninguna de las siguientes estará disponible después del próximo martes:

Dr. No

Desde Rusia con amor

Goldfinger

Thunderball

Sólo se vive dos veces

Al servicio secreto de su majestad

Los diamantes son para siempre

Vive y deja morir

El hombre de la pistola de oro

La espía que me amó

Moonraker

Sólo para tus ojos

Octopussy

A View To A Kill

Las luces del día

Licencia para matar

GoldenEye

El mañana nunca muere

El mundo no es suficiente

Muere otro día

Casino Royale

Quantum Of Solace

Skyfall

Spectre

La última película -el kast de Daniel Craig- seguirá siendo accesible para los miembros de Prime en el futuro inmediato. No Time to Die también se ha añadido recientemente al servicio en Estados Unidos.

squirrel_widget_237190

Amazon adquirió los derechos de las principales películas de Bond tras la compra de MGM por 8.450 millones de dólares a principios de este año. Sin embargo, no se sabe por qué ha decidido retirar los títulos de Prime Video.

Te sugerimos que empieces a ver las películas anteriores lo antes posible, ya que hay más de 50 horas de acción Bond para ver; deberías tener el tiempo justo para la sesión de visionado maratoniano, con algún que otro descanso para dormir.

Escrito por Rik Henderson.