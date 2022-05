Jack Ryan podría terminar con la cuarta temporada, pero hay más Tom Clancy planeado por Amazon Studios

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Jack Ryan ha sido un gran éxito para Amazon, dando nueva vida al protagonista de Tom Clancy. Pero todo podría llegar a su fin con la cuarta temporada de Jack Ryan, según nuevas informaciones.

Según informa Deadline, las aventuras de Jack Ryan -interpretado por John Krasinski- podrían llegar a su fin con el cierre de la cuarta temporada. Antes de que cunda el pánico, las temporadas 1 y 2 ya se han emitido y la 3 está prevista, pero aún no tiene fecha de estreno.

Eso significa que sólo estamos a mitad de camino de la posible carrera de Jack Ryan en Amazon Video, con más bondades por venir.

Pero hay más en esta historia y es la charla de una potencial serie spin-off, encabezada por Michael Peña, de Narcos: México y Ant-Man.

La participación de Peña en la cuarta temporada se confirmó al finalizar el rodaje de la tercera y se espera que al final de la tercera temporada se presente a Peña como "Ding" Chavez.

Los fans de Clancy sabrán que Chávez es muy importante en el Ryanverso, un personaje que ya ha sido representado en la pantalla en Clear and Present Danger, pero que tiene un papel mucho más importante en Rainbow Six y en muchas de las novelas de Clancy.

Se espera que Ding Chavez tenga un papel en la cuarta temporada de Jack Ryan, pero también se habla de que Peña podría ampliar ese papel en una serie derivada. Eso tiene mucho sentido, ya que el personaje de Chavez tiene un gran papel aparte de Jack Ryan en las novelas originales.

La introducción de Chávez también proporciona un puente hacia otra rama del Ryanverso: la rumoreada película de Rainbow Six. La formación de Rainbow Six se mencionó en las escenas finales de la película Without Remorse y Ding Chavez encajaría lógicamente en un papel allí.

Todavía estamos en el terreno de los cotilleos, pero ciertamente hay una sensación de que Amazon podría unir los hilos del Ryanverso aquí.

