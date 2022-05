¿Qué es Freevee? El servicio de streaming gratuito de Amazon explicado

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Amazon ha traído recientemente IMDb TV al Reino Unido, tras haberlo establecido en Estados Unidos, pero ahora ha optado por relanzar el servicio y renombrarlo como Freevee.

Esto es esencialmente para resaltar que es, de hecho, libre - con el archivo de apoyo a la publicidad y el contenido original que aparece en la plataforma.

A continuación te contamos todo lo que necesitas saber sobre Freevee, incluyendo cómo acceder a él.

Amazon Freevee, antes conocido como IMDb TV, es un servicio de streaming de vídeo gratuito con publicidad que ofrece cientos de series de televisión y películas a la carta sin necesidad de suscripción. También cuenta con más de 60 "canales rápidos" dedicados a series populares y que transmiten episodios en directo.

Además de series clásicas y de archivo, como El ala oeste y Babylon 5, contará con Freevee Originals, una nueva programación encargada especialmente para Freevee. Esto incluirá el spinoff de Bosch, Bosch: Legacy y Plan B's High School.

Amazon planea aumentar su línea de Originales exclusivos en un 70% para finales de 2022.

La publicidad en Freevee es similar a la de la televisión terrestre. Hay una carga publicitaria limitada que puntúa los programas y las películas.

El servicio Freevee de Amazon está disponible de dos maneras. En primer lugar, está disponible como una aplicación dedicada en EE.UU., para una serie de dispositivos - a través de consolas, móviles y hardware de transmisión de TV.

También está disponible como una sección en la aplicación Prime Video para televisores inteligentes.

Esa es también la opción para los espectadores del Reino Unido, que solo pueden ver Freevee a través de la app Prime Video de Amazon en móviles, televisores, consolas y dispositivos de streaming de televisión. La excepción es Fire TV, con una aplicación dedicada a Freevee disponible en los dispositivos Amazon Fire TV tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos.

También puedes ver el contenido de Freevee a través de un navegador en PC y Mac, a través de la sección de Canales de Prime Video en ambos.

Actualmente, Freevee sólo está disponible en Estados Unidos y Reino Unido. Sin embargo, también se lanzará en Alemania en los próximos meses.

Hay muchos cientos de horas de programación en Freevee.

Algunos de los programas más destacados son la ya mencionada Bosch: Legacy y Judy Justice, una serie de 120 episodios encabezada por la emblemática jueza Judy Sheindlin.

Otros programas originales son Luke Bryan: My Dirt Road Diary, Leverage: Redemption, Alex Rider, Moment of Truth y Uninterrupted's Top Class: The Life and Times of the Sierra Canyon Trailblazers.

De los contenidos clásicos, están disponibles todas las temporadas de Babylon 5 y El Equipo A, junto con Baywatch (en forma remasterizada) y Magnum P.I.

En cuanto a las películas, la lista puede cambiar regularmente. Hay algunos éxitos de taquilla destacados, como Logan, que está disponible en Estados Unidos, y un montón de películas clásicas para todas las edades.

Al igual que con Prime Video, el servicio X-Ray de Amazon está disponible en los contenidos de Freevee.

Eso te da información sobre el reparto, los personajes, la música y otros puntos clave de cada escena. Todos los detalles los proporciona la IMDb TV (Internet Movie Database), propiedad de Amazon.

Escrito por Rik Henderson.