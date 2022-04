Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Amazon ha anunciado que las 25 películas oficiales de James Bond se agregarán a Prime Video a partir del 15 de abril, incluida la última, No Time to Die.

La compra de MGM por parte del gigante minorista en línea se completó recientemente y eso significa que ahora posee los derechos de la franquicia 007. El resultado final es el acceso a todo el canon oficial de la película por un "tiempo limitado".

Aquí está todo lo que necesita saber sobre la transmisión de Bond en Prime Video .

Los suscriptores de Amazon Prime o Prime Video pueden ver las 25 películas principales de James Bond a partir del 15 de abril.

Estarán disponibles por un "tiempo limitado", aunque aún no sabemos cuánto tiempo será.

Prime Video presentará las siguientes películas de 007:

doctor no

Desde Rusia con amor

Dedo de oro

trueno

Solo vives dos veces

En el servicio Secreto de su Majestad

Los diamantes son para siempre

Vive y deja morir

El hombre de la pistola de oro

El espía que me amó

rastrillo lunar

Confidencial

pulpo

Una vista para matar

Las luces del día vivas

licencia para matar

Ojo dorado

El mañana nunca muere

El mundo no es suficiente

Muere otro día

Casino Royale

Cuántico de consuelo

caída del cielo

Espectro

Sin tiempo para morir

Hay un par de películas de Bond que no se consideran canon, que también fueron realizadas por diferentes estudios. Por lo tanto, es probable que no estén disponibles en Prime Video. No como parte de una suscripción Prime, de todos modos.

Casino Royale (la comedia de 1967 protagonizada por Woody Allen)

Never Say Never Again (la nueva versión suelta de 1983 de Thunderball protagonizada por Sean Connery)

