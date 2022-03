Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Pete Davidson vuelve a estar en los titulares. No, Pocket-lint no está aquí para contarte sobre la última pelea en línea de la estrella de SNL con Kanye West o para mostrarte fotografías de paparazzi del comediante cenando con Kim Kardashian. En cambio, le brindamos todos los detalles sobre su viaje al espacio este mes.

La compañía espacial de Jeff Bezos, Blue Origin , ha anunciado los últimos astronautas que viajarán al espacio en su cohete New Shepard, y Davidson se encuentra entre la tripulación como "invitado de honor". Tenga en cuenta que esta no es la primera vez que Blue Origin envía a una celebridad al espacio. Más allá del propio Bezos , el ícono de Star Trek William Shatner también voló al borde del espacio en New Shepherd, al igual que el presentador de GMA y ex estrella de fútbol Michael Strahan. De hecho, esta es la cuarta vez que Blue Origin envía una tripulación de personas al espacio y de regreso.

El próximo vuelo espacial de Blue Origin está programado para el miércoles 23 de marzo de 2022. El despegue está programado para las 8:30 am CDT / 9:30 am ET / 6:30 am PT.

La cobertura de lanzamiento en vivo comenzará en BlueOrigin.com a las T-60 minutos.

Es probable que el lanzamiento también se promocione en los canales sociales de Blue Origin:

El vuelo llevará un grupo de seis:

Pete Davidson - estrella y comediante de SNL

Marty Allen - Inversionista ángel y ex director ejecutivo de Party America

Marc Hagle - CEO de Tricor International y esposo de Sharon

Sharon Hagle - Fundadora de SpaceKids Global sin fines de lucro y esposa de Marc

Cocina Jim - Emprendedor

George Nield - Exadministrador asociado de la oficina de Transporte Espacial Comercial de la FAA

Cada persona en la tripulación es un cliente que paga, excepto Davidson, según Blue Origin.

Blue Origin lanzará a la tripulación dentro de una cápsula ubicada en la parte superior del cohete New Shepard de la compañía.

New Shepard encenderá su motor y llevará a la tripulación a una altitud superior a las 60 millas sobre la Tierra, donde experimentarán unos minutos de ingravidez. Luego, la cápsula se separará del cohete y ambas piezas volverán a caer a la Tierra. La cápsula aterrizará con paracaídas, mientras que el cohete usará su motor para aterrizar en posición vertical en una plataforma de aterrizaje.

New Shepard despegará del sitio de lanzamiento uno de Blue Origin en el oeste de Texas.

No. Aunque Pete Davidson interpretó a un astronauta en Saturday Night Live en mayo de 2021 (cuando el CEO de Space X, Elon Musk, presentó el programa).

Puedes ver su actuación a continuación.

Escrito por Maggie Tillman.