(Pocket-lint) - Sony formó PlayStation Productions en 2019 para hacer películas y adaptaciones televisivas de sus propiedades de juegos, siendo la película Uncharted y la próxima serie de HBO de The Last of Us sus mayores producciones hasta la fecha.

Ahora parece que otra IP masiva de juegos de PlayStation se convertirá en un programa de televisión: God of War.

Se dice que la historia de Kratos y, probablemente, su hijo (como se presentó en el reinicio de 2018) tiene a Amazon interesado en los derechos de transmisión. Entonces, aquí está todo lo que sabemos al respecto hasta ahora.

Según Deadline , el servicio Prime Video de Amazon está negociando una adaptación de acción en vivo de God of War, con los creadores/productores de The Expanse supuestamente en línea para encabezar el proyecto.

Se hará en colaboración con PlayStation Productions y Sony Pictures Television, se dice, con el productor ejecutivo de The Wheel of Time , Rafe Judkins, también incluido en el equipo.

Aunque estos son todavía los primeros días en el calendario de producción, el resultado más probable es que toda la serie de televisión se mostrará exclusivamente en Prime Video en los EE. UU., el Reino Unido y otros lugares.

Sony ya ha demostrado que está feliz de hacer programas para diferentes plataformas, con HBO haciendo The Last of Us con la compañía, y una próxima serie basada en Twisted Metal firmada con Peacock .

En términos del equipo de producción, Deadline afirma que los co-creadores de The Expanse, Mark Fergus y Hawk Ostby, están actualmente vinculados al proyecto, así como el showrunner de The Wheel of Time, Rafe Judkins. Sin embargo, no se han hecho otras sugerencias oficiales de reparto.

Sin embargo, los fanáticos de God of War están dando a conocer sus propias sugerencias, con muchos tuits sobre posibles candidatos de Kratos, como los ex luchadores de la WWE Triple-H (Paul Levenscue) y The Rock (Dwayne Johnson).

Como la supuesta producción aún no ha comenzado, es demasiado pronto para los tráilers.

