(Pocket-lint) - Habiendo sido rescatado por Amazon, The Expanse se ha convertido en una especie de programa favorito de culto en su servicio Prime Video. Seguir a la tripulación del Rocinante mientras bordea la muerte, se lanza a aventuras y se involucra en algunas batallas políticas bastante tensas es tan fascinante como cualquier ciencia ficción moderna.

Ahora estamos en la sexta temporada de The Expanse, y los productores del programa han confirmado que este también es el final. Es la última temporada de la historia. Entonces, ¿exactamente cómo y cuándo puedes verlo en tu televisor?

Al igual que con muchos de los otros programas exitosos de Amazon, The Expanse se lanza episodio por episodio todos los viernes. El primer episodio de la temporada 6 estuvo disponible el 10 de diciembre, y el episodio 2 estará disponible el 17. Y así.

Las series anteriores de The Expanse han presentado hasta 10 episodios, pero en la temporada final, solo hay seis, y el final estará disponible para su transmisión el 14 de enero de 2022. A continuación se enumeran los nombres de los episodios y las fechas de lanzamiento:

T6E1 - Perros extraños - 10 de diciembre de 2021

T6E2 - Dragón azur - 17 de diciembre de 2021

T6E3 - Force Projection - 24 de diciembre de 2021

T6E4 - Reducto - 31 de diciembre de 2021

T6E5 - Por qué luchamos - 7 de enero de 2022

T6E6 - Las cenizas de Babilonia - 14 de enero de 2022

The Expanse es una producción original de Amazon, lo que significa que es una exclusiva de la propia plataforma Prime Video de Amazon tal como está.

Prime Video está incluido con una membresía de Amazon Prime que cuesta $ 12.99 / £ 7.99 por mes o, si lo prefiere, puede suscribirse a Prime Video exclusivamente por $ 8.99 / £ 5.99. Para ahorrar un poco de dinero en general, incluso tiene la opción de tomar Amazon Prime como un plan anual, esencialmente obteniendo 12 meses de servicio por el precio de 10.

La gran decepción de la temporada 6 es que Cas Anvar no volverá para repetir su papel de Alex Kamal en la temporada 6. Su personaje ha sido eliminado del programa. Aparte de eso, puede esperar ver el elenco y los personajes habituales. Incluyen lo siguiente:

Steven Strait - como Jim Holden

Wes Chatham - como Amos Burton

Dominique Tipper - como Naomi Nagata

Frankie Adams - como Roberta Bobbie W. Draper

Cara Gee - como Camina Drummer

Nadine Nicole - como Clarissa Mao

Keon Alexander - como Marco Inaros

Jasai Chase Owens - como Filip

Shohreh Aghdashloo - como Chrisjen Avasarala

Si has visto hasta el final de la temporada 5, sabrás que tenemos un nuevo antagonista principal: Marco Inaros. Y la sinopsis publicada por Amazon para la temporada 6 no rehuye nombrarlo. En él, Amazon dice lo siguiente:

"Holden y la tripulación del Rocinante luchan junto a la Flota Combinada de la Tierra y Marte para proteger los Planetas Interiores de la campaña de muerte y destrucción de Marco Inaros y su Armada Libre. Mientras tanto, en un planeta distante más allá de los Anillos, surge un nuevo poder. "

Sin revelar demasiado de las temporadas anteriores (en caso de que aún no hayas experimentado las delicias de The Expanse), está claro que la temporada 6 se está preparando para ser una gran batalla entre aliados inverosímiles (Tierra y Marte) y la flota de piratas espaciales de Marco. .

La respuesta corta aquí es: no. La sexta temporada es la última temporada de The Expanse y, a menos que los ejecutivos de Amazon y la productora cambien de opinión, o que otro estudio retome el programa, no es probable que eso cambie.

Sin embargo, no está completamente descartado. The Expanse se basa en una serie de libros, y hay tres libros más después del sexto. Así que queda una historia por contar, y si entra el estudio adecuado, existe la posibilidad de que suceda.