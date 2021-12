Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La épica aventura de fantasía de AmazonPrime Video ha demostrado ser un éxito entre críticos y espectadores por igual. El programa se basa en una serie de novelas superventas, hay 14 libros en total y son bastante pesados, por lo que hay mucho material para extraer.

Aunque solo estamos al principio en este momento, sabemos que hay mucho más por venir. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la primera temporada de The Wheel of Time, las próximas temporadas y cómo verlo.

La primera temporada de Wheel of Time comenzó a transmitirse el 19 de noviembre de 2021. Amazon lanzó tres episodios para el estreno y un nuevo episodio sigue cada viernes. Esto continuará durante la duración de la serie y concluirá el 24 de diciembre de 2021.

La primera serie de The Wheel of Time tendrá 8 episodios en total, a continuación se enumeran los títulos y la fecha de lanzamiento de cada episodio:

Partida - 19 de noviembre de 2021

Shadows Waiting - 19 de noviembre de 2021

Un lugar seguro - 19 de noviembre de 2021

The Dragon Reborn - 26 de noviembre de 2021

Blood Calls Blood - 3 de diciembre de 2021

La llama de Tar Valon - 10 de diciembre de 2021

The Dark Along the Ways - 17 de diciembre de 2021

El ojo del mundo - 24 de diciembre de 2021

The Wheel of Time es una producción original de Amazon y, como tal, es exclusiva de Amazon Prime Video .

Prime Video es gratis con la membresía de Amazon Prime que cuesta $ 12.99 / £ 7.99 por mes o, si lo prefiere, puede suscribirse a Prime Video exclusivamente por $ 8.99 / £ 5.99 por mes.

Si bien no se ha anunciado una fecha de lanzamiento, sabemos que la segunda temporada de The Wheel of Time comenzó a filmarse antes del lanzamiento del programa en julio de 2021. Si el calendario de la primera temporada es algo para seguir, esto significa que podríamos ver el aterrizaje de la segunda serie tan pronto. en febrero de 2022.

No se ha revelado mucho sobre la temporada 2, pero sabemos que constará de ocho episodios, al igual que la primera temporada.

El primer episodio de la segunda temporada se titula A Taste of Solitude. Esto se reveló a través de un tweet de la cuenta oficial de The Wheel of Time en mayo de 2021.

Una vez más, no se ha anunciado nada oficialmente, pero en una entrevista con Deadline , el showrunner, Rafe Judkins, dijo que ve el programa durante ocho temporadas.

"Siempre tengo que abordarlo como si fuéramos a contar la historia completa que está en los libros. Si no lo abordamos de esa manera, entonces nos preparamos para no quedarnos en el rellano y estos libros que tengas un final tan bueno ".

Continuó: "Realmente necesito prepararnos para llegar allí si podemos. En última instancia, eso no depende de mí. Si la gente lo ve y Amazon quiere seguir haciendo más, me encantaría seguir expandiendo este mundo. . "

Dada la popularidad inicial del programa, creemos que parece probable que veamos muchas temporadas en el futuro.