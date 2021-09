Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Después de una breve serie de rumores , Amazon ha anunciado hoy que la compañía venderá su propia línea de televisores inteligentes 4K personalizados fabricados en colaboración con Pioneer y Toshiba con el software integrado de Alexa y Fire TV.

Inicialmente, los televisores solo vendrán de Pioneer en tamaños bastante pequeños de 43 y 50 pulgadas, sin embargo, una línea más premium de televisores Amazon producidos por Toshiba que se lanzará a mediados de 2022 debería llegar en tamaños más estándar de 55, 65 y 75 pulgadas. ofrendas de pulgadas.

Curiosamente, la asociación para fabricar y vender estos televisores parece haberse hecho en conjunto con el minorista norteamericano Best Buy, de quien Amazon dice que ambos venderán los mismos modelos además de ser un lugar oficial de recogida para los clientes. que preferirían ir a una tienda y llevarse su nuevo televisor a casa ellos mismos.

Por lo general, Amazon no realiza este tipo de colaboraciones con los puntos de venta, sino que insiste en que los usuarios recojan sus paquetes en un local designado de Amazon local si prefieren que no se les envíe un artículo a su hogar por una razón u otra.

Según las especificaciones, Amazon no está diciendo demasiado, lo que nos lleva a creer que estos equipos ultra económicos no sorprenderán al mundo en cuanto a calidad de imagen o rendimiento de sonido. Aunque eso no significa que estos modelos no traerán nada a la mesa, ya que Amazon se enorgullece de que todas estas unidades vienen con HDR10 y Dolby Vision.

Mientras que el modelo Pioneer de gama baja usará un control remoto habilitado para Alexa con micrófono, el modelo Toshiba más lujoso que llegará el próximo año ofrecerá tecnología de reconocimiento de voz de campo lejano, lo que significa que Alexa podrá escuchar su voz en una sala de estar llena de gente desde hasta diez metros de distancia. Esos modelos también vendrán con procesamiento de movimiento y atenuación local para un mejor contraste al ver contenido HDR.

En términos de precios, se desconoce el costo del modelo de Toshiba, pero el modelo Pioneer de 43 pulgadas ya está disponible para pedidos por $ 369.

Consulte el comunicado de prensa completo de Amazon aquí mismo .