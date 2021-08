Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Amazon ha ofrecido un servicio de transmisión con publicidad , llamado IMDb TV, en los EE. UU. Durante los últimos dos años. Ha estado disponible en la mayoría de las plataformas principales, excepto, en particular, iOS y Android. Sin embargo, ese ya no es el caso.

IMDb TV ahora tiene su propia aplicación dedicada para iPhone, iPad y Android . El servicio de transmisión brinda acceso a un catálogo decente de películas y series e incluso originales producidos por Amazon Studios. Anteriormente, podía acceder al contenido de IMDb TV en la aplicación móvil de la aplicación IMDb, pero ahora puede usar la aplicación de transmisión independiente para el servicio en iOS y Android. Sin embargo, el contenido todavía está disponible para transmitir a través de IMDb.

Consulte la lista completa de IMDb TV aquí para ver lo que está disponible para ver, todo gratis. Actualmente, vemos una variedad de clásicos e incluso éxitos más nuevos, como Schitts Creek, Scream Queens, How to Train Your Dragon, Lie to Me, My Name is Earl, Charade, McLintock, Lost, Mad Men, Donnie Darko y más. . IMDb TV también tiene un acuerdo con Universal para transmitir algunas películas luego de su lanzamiento en los cines y un estreno de pago en Peacock.

Además de iOS y Android, IMDb TV está disponible en televisores inteligentes seleccionados, así como en dispositivos Fire TV, Roku, Xbox, Android TV, Android TV OS, PlayStation 4, Chromecast con Google TV y Nvidia Shield. También es un canal gratuito dentro de Prime Video . Puede obtener más información sobre el servicio en nuestra guía.