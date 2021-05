Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Amazon acordó adquirir MGM en un acuerdo de $ 8.45 mil millones (£ 5.98 mil millones).

Si lo aprueban los organismos reguladores, esto le dará a Amazon y, específicamente a Amazon Prime Video , acceso a un enorme catálogo de películas pasadas y futuras.

Además de una biblioteca de más de 4.000 películas, muchas de las cuales son clásicos modernos, incluye la franquicia Bond y la próxima incorporación, No Time to Die.

Otras películas nuevas programadas para aparecer este año incluyen The Addams Family 2, House of Gucci y el proyecto Paul Thomas Anderson, actualmente sin título.

MGM es también el estudio detrás de muchos ganadores del Oscar, como Silence of the Lambs, Raging Bull, Thelma & Louise, 12 Angry Men y Poltergeist.

Sin embargo, el acuerdo no incluirá a algunos de los clásicos más queridos del estudio, ya que Ted Turner y Warner Media adquirieron anteriormente The Wizard of Oz y Singin in the Rain.

Aún así, Amazon Prime Video indudablemente se verá reforzado en gran medida por la medida, sobre todo al ganar exclusividad sobre las películas de Bond.

¿Cuál es la apuesta de que No Time to Die llegue a la plataforma de transmisión poco después de su estreno en cines en septiembre?

Las guerras del streaming se están calentando un poco. Tu mudanza Netflix, Disney + y Apple TV +.

Escrito por Rik Henderson.