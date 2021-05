Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Las inquietantes aventuras de Hieronymus Bosch, Harry to is friends, han sido un firme favorito entre los fanáticos de Amazon desde su debut en 2015.

A lo largo de seis temporadas, Bosch , basada en las novelas de Michael Connelly, sigue las hazañas del titular Harry Bosch (Titus Welliver), un detective de homicidios de LAPD con un pasado problemático y algunos métodos poco convencionales. Nunca lejos de la controversia, los misterios de la vida pasada de Bosch se desvelan mientras persigue la verdad en las calles de Los Ángeles.

Con la fecha de emisión de la última temporada ahora confirmada, aquí está todo lo que necesita saber sobre la temporada 7 de Bosch.

Amazon ha confirmado que la temporada 7 de Bosch se estrenará el 25 de junio de 2021.

Actualmente no está claro si todos los episodios de la serie estarán disponibles para ver a partir del 25 de junio, o si será un asunto de semana a semana. Sospechamos que es más probable que sea lo último.

La temporada 7 de Bosch estará disponible para transmitir exclusivamente en Amazon Prime Video cuando salga el 25 de junio.

El drama de detectives es una serie original de Amazon, y el servicio de transmisión es el más largo en eso. Para verlo, deberá tener una suscripción a Amazon Prime.

A pesar de que las temporadas uno a seis tienen 10 episodios cada una, se dice que la temporada 7 tiene ocho episodios.

Esto elevará el número total de episodios de la serie de televisión de más larga duración de Amazon a 68.

La temporada 7 de Bosch se basa en el libro de Michael Connelly de 2014, The Burning Room , y el caso de incendio que lo inspiró.

Una joven muere en el incendio y, al más puro estilo del detective Harry Bosch, arriesga todo para llevar al asesino ante la justicia. Amazon lanzó el avance de la última temporada, que puedes ver a continuación, y parece que será un final explosivo ... literalmente.

Bueno, Bosch no sería Bosch sin el detective Hieronymus Bosch, interpretado por Titus Welliver.

El detective de LAPD estará acompañado por el detective Jerry Edgar (Jamie Hector), Maddie Bosch (Madison Lintz), el jefe Irvin Irving (Lance Reddick) y la teniente Grace Billets (Amy Aquino).

Las temporadas uno a seis de Bosch están disponibles para ver en Prime Video y están incluidas con la membresía de Amazon Prime.

Con 10 episodios en cada temporada, solo tienes 60 geniales para pasar antes del 25 de junio. No hay problema, ¿verdad?

No, no como lo conocemos. La temporada 7 de Bosch es la última temporada del programa. Sin embargo, no esté demasiado triste, ya que se dice que se está preparando una serie derivada de IMDb, por lo que no será la última vez que veamos a Titus Welliver como Bosch.

Madison Lintz (Maddie Bosch) también está dispuesta a repetir su papel en el spin off.

Escrito por Britta O'Boyle.