Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Ahora puede reservar el Alexa Voice Remote de tercera generación de Amazon, que incluye nuevos botones.

De manera similar a cómo el control remoto por voz de $ 40 de Roku presenta botones en la parte inferior que brindan acceso directo a los servicios de transmisión, el nuevo control remoto de Amazon también incluye botones que lo llevarán a las aplicaciones Amazon Prime, Netflix, Disney + y Hulu. Si se suscribe y usa regularmente esos cuatro servicios de transmisión, es posible que desee actualizar al nuevo control remoto. De lo contrario, no es tan importante.

Los críticos argumentarán que Amazon debería ofrecer botones asignables que pueda programar para los servicios y funciones que usa con más frecuencia. Pero, sinceramente, no nos importan los nuevos botones de la aplicación. Millones de personas usan los cuatro servicios de transmisión, incluyéndonos a nosotros, por lo que no son un inconveniente. Además, están ubicados en un lugar que es fácil de ignorar. Es cierto que no solemos usar los de nuestro control remoto Roku.

Después de todo, estos son controles remotos controlados por voz, por lo que la forma más natural de abrir una aplicación es presionar el botón del micrófono y preguntar eso.

El nuevo Alexa Voice Remote de Amazon cuesta $ 30 en Amazon y está disponible para preordenar ahora en los EE. UU. Es compatible con Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick (segunda generación y posterior), Fire TV Stick 4K, Fire TV Cube (primera generación y posterior) y Fire TV (tercera generación).

No funciona con televisores inteligentes Fire TV Edition.

Escrito por Maggie Tillman.