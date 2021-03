Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Según los informes, Amazon está introduciendo una nueva función para su aplicación Prime Video: la capacidad de reproducir aleatoriamente episodios de programas de televisión.

Android Police detectó el cambio en la aplicación móvil Prime Video para teléfonos Android y tabletas Fire. Podría facilitar que las personas pongan un programa en segundo plano, particularmente uno que hayan visto repetidamente antes, sin tener que decidir realmente qué episodio ver. Solo imagina presionar aleatoriamente tu comedia de situación favorita y los episodios comienzan a reproducirse en un orden aleatorio.

Sin embargo, la función no te permitirá recorrer todo un programa, solo una temporada. Además, parece ser solo para Android en este momento. No está claro si la capacidad de reproducción aleatoria también llegará a la aplicación Prime Video para iOS o incluso a las versiones web de la aplicación. Nos hemos puesto en contacto con Amazon para obtener un comentario, que aún no se ha anunciado oficialmente, y le informaremos cuando sepamos más.

Tenga en cuenta que durante los últimos dos años, Netflix ha estado probando una función de estilo aleatorio . Y la compañía planea lanzarlo finalmente pronto.

Netflix anunció durante su última entrevista de resultados financieros que la capacidad de reproducción aleatoria tendrá un lanzamiento global en la primera mitad de 2021. La función de reproducción aleatoria le permitirá omitir la navegación por completo haciendo clic en un botón, y luego Netflix seleccionará un título para usted solo para jugar al instante.

Escrito por Maggie Tillman.