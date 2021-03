Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Los dispositivos Amazon Fire TV están obteniendo un nuevo servicio de alquiler de video digital para que los usuarios elijan: Vudu.

Vudu era propiedad de Walmart, pero luego Fandango lo compró el año pasado. Es una forma popular de alquilar o comprar películas 4K HDR en los EE. UU., Que ofrece un amplio catálogo de más de 150,000 películas y programas de TV para que los transmita. Solo este mes, el servicio agregó la nueva película de Bob Esponja: Sponge on the Run de ViacomCBS , así como la película Minari y el programa de televisión The Walking Dead.

Ahora, el servicio finalmente llegará a la plataforma Amazon Fire TV. Vudu dijo que podrá acceder a su biblioteca de Vudu existente y títulos de Movies Anywhere. Debería estar disponible en los próximos días, oa mediados de marzo de 2021. Tenga en cuenta que Vudu lanzó las aplicaciones PlayStation 5 y Xbox Series X y Xbox Series S el año pasado, y llegó a las plataformas Xfinity Flex y X1 de Comcast en marzo.

También ha estado disponible durante mucho tiempo en Roku, Apple TV, Chromecast, dispositivos móviles iOS y Android, y televisores inteligentes LG, Sony y Samsung.

"Queremos que los fanáticos de Vudu puedan ver películas y programas de televisión en todos sus dispositivos favoritos, y Fire TV ha sido uno de los dispositivos más solicitados por nuestros clientes para transmitir contenido", dijo Kevin Shepela, director comercial de Fandango. en un comunicado de prensa.

Escrito por Maggie Tillman.