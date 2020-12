El director de Fire TV de Amazon UK habla sobre la nueva interfaz, la asociación con Sky y más

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Hablamos con Emma Gilmartin, directora de Fire TV en el Reino Unido para hablar sobre la nueva interfaz de Fire TV y el acuerdo de Amazon con Sky .

Gilmartin dice que la nueva experiencia de Fire TV está diseñada para facilitar aún más el acceso al contenido que desea ver más rápidamente. "Creo que se vuelve aún más pertinente ahora que tenemos muchos más servicios lanzados", dice. "Ahora tenemos todos los principales servicios de contenido en el Reino Unido. Por lo tanto, es muy importante que los clientes puedan acceder al contenido rápidamente.

"Lo bueno de la nueva experiencia es que no tienes que entrar y salir de diferentes aplicaciones, independientemente del proveedor. El contenido que miraste más recientemente se coloca en el centro de tu pantalla.

"Y eso podría ser de BBC iPlayer, de Netflix o de cualquier otra persona. O podrías haber estado haciendo algún tipo de actividad con Fiit o Peloton, por ejemplo, y eso también estará en el centro de tu pantalla, así que realmente servicial.

Ahora tiene nuevas funciones en la pantalla: inicio, búsqueda de bibliotecas y perfiles, lo que le facilita la navegación. Al igual que con Alexa en otros dispositivos, se puede reconocer su voz, por lo que Fire TV cambiará a su perfil. Los perfiles también se guardan en su cuenta de Amazon, por lo que funcionan en todos los dispositivos.

La navegación de teclas se ha movido al centro de la pantalla. Le preguntamos a Gilmartin cuál era la motivación detrás de esto, pero la respuesta es bastante simple: es "la parte de la pantalla que los clientes ven más. La primera parte de la pantalla que ven los clientes".

"En la experiencia anterior, teníamos lo que llamamos nuestra rotación de funciones. Lo cual está bien, pero solo te permite colocar esa parte del contenido allí. Y luego, esa puede no ser la parte del contenido que interesa a todos. Y lo que es más Es interesante para nosotros mover eso hacia arriba y luego, justo en el centro de la pantalla, tener la capacidad de ver lo que ha visto más recientemente o lo que podría estar más interesado.

Y si estaba buscando algo nuevo, entonces el menú lo ayudará a llegar al siguiente lugar al que desea ir lo más rápido posible. Se basó en los comentarios de los clientes, pero tener las funciones y el contenido más relevantes en el centro de la pantalla es el enfoque más centrado en el cliente.

En términos de obtener la nueva actualización, que inicialmente llegará a los dispositivos Fire TV Stick y Fire TV Stick Lite de última generación, será una "experiencia completamente perfecta", dice Gilmartin.

"Creo que [los clientes] estarán sorprendidos y encantados cuando lo obtengan". También hay videos disponibles para guiar a las personas por la nueva interfaz. "Lo bueno de esto es que no lo es, no es un cambio completo de 360 grados. Gran parte de la mejor funcionalidad proviene de la experiencia anterior. Lo que hemos hecho es que se lo facilite mucho a los clientes, así que no creo que habrá un gran obstáculo para los clientes ".

Le pedimos a Gilmartin que confirmara si la nueva interfaz llegará a dispositivos más antiguos. "Sí, y lo más rápido posible ... llegaremos a todos los demás dispositivos también".

Una cosa que nos interesó particularmente con la nueva interfaz es que no existe división entre las series bajo demanda y el contenido en vivo, por ejemplo, la Premier League de fútbol. Por ejemplo, puede ser difícil ver lo que está "en vivo ahora". "Sí, es algo en lo que estamos trabajando", dice Gilmartin. "Estamos evolucionando todo el tiempo y creo que evolucionaremos muy rápido con esta nueva experiencia. Y creo, ya sabes, poder dividir el contenido en vivo del contenido visto recientemente o de la serie es algo en lo que nos centraremos".

Recientemente, Sky y Amazon firmaron un acuerdo por el que Amazon Prime comenzó a implementarse en las cajas Sky Q. Recíprocamente, la aplicación Skys Now TV también ha debutado en los dispositivos Fire TV. Preguntamos si el calendario fue diseñado para coincidir con el exceso de partidos de la Premier League de Prime Video en diciembre . "Nuestro objetivo es tener las cosas listas lo más rápido posible y se las entregamos a los clientes tan pronto como estén listas.

"Y es bueno que esté justo antes de la temporada navideña justo a tiempo para todo el contenido, en el que la gente, con suerte, tendrá un poco más de tiempo para no estar en tantas videollamadas y mirar con sus familias. Aunque creo que el momento es genial, simplemente lo sacamos siempre que podemos ".

¿Podríamos ver a Amazon intentar ofrecer un servicio de suscripción integral como Sky ha intentado hacer y agrupar en otros servicios?

Gilmartin es cauteloso al respecto, pero dice que se considerará. "Siempre seguiremos observando lo que los clientes nos piden. Y si vemos la necesidad en el futuro de intentar poner estos servicios juntos y darles a los clientes un enfoque único para todos, entonces es algo en lo que funcionará. Por ahora, Hay tantos servicios diferentes a los que los clientes pueden suscribirse [y] creo que el objetivo principal es facilitarles la tarea cuando desenvuelven el dispositivo.

Escrito por Dan Grabham.