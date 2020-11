Autumn Nations Cup 2020: Cómo ver los partidos internacionales de rugby de otoño

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Con los estadios cerrados, es poco probable que tenga un boleto para los partidos internacionales de otoño de 2020, o la Copa de Naciones de Otoño de 2020 para darle su nombre completo.

La competencia verá a Inglaterra, Fiji, Francia, Georgia, Irlanda, Italia, Escocia y Gales luchar en tres rondas y un fin de semana de finales.

El partido inaugural es el viernes 13 de noviembre, con inicio a las 19:00 horas, y los partidos de la primera ronda se jugarán durante el fin de semana del 14 al 15 de noviembre.

Los partidos de la segunda ronda se jugarán durante el fin de semana del 21 al 22 de noviembre.

Los partidos de la tercera ronda se jugarán del 28 al 29 de noviembre.

El fin de semana de la final tendrá lugar del 5 al 6 de diciembre.

La mayoría de los juegos estarán disponibles para ver en Amazon Prime Video. Necesitará una suscripción para mirar, pero si tiene una suscripción Prime, ya tendrá acceso.

Una vez que tenga una suscripción, podrá mirar en cualquier dispositivo que ofrezca la aplicación Amazon Video, ya sea su teléfono, tableta, TV, consola de juegos o computadora. Aquí hay una guía completa sobre cómo ver Amazon Video en su televisor .

Sin embargo, hay tres juegos que estarán en el Canal 4. Entre ellos se incluyen el partido inaugural Irlanda vs Gales el 13 de noviembre, Inglaterra vs Irlanda el 21 de noviembre e Irlanda vs Georgia el 29 de noviembre.

Aquí tienes un desglose de los partidos, los horarios de inicio y dónde puedes verlos. Todas las horas son GMT.

13 noviembre Irlanda Gales 7:00 pm Canal 4 14 noviembre Italia Escocia 12:45 pm Video de Amazon Prime 14 noviembre Inglaterra Georgia 3:00 pm Video de Amazon Prime 15 noviembre Francia Fiyi 2:30 pm Video de Amazon Prime

21 noviembre Italia Fiyi 12:45 pm Video de Amazon Prime 21 noviembre Inglaterra Irlanda 3:00 pm Canal 4 21 noviembre Gales Georgia 5:15 pm Video de Amazon Prime 22 noviembre Escocia Francia 3:00 pm Video de Amazon Prime

28 noviembre Escocia Fiyi 1:45 pm Video de Amazon Prime 28 noviembre Gales Inglaterra 16:00 Video de Amazon Prime 28 noviembre Francia Italia 8:00 pm Video de Amazon Prime 29 noviembre Irlanda Georgia 2:00 pm Canal 4

05 dic Georgia TBD 12:00 pm Video de Amazon Prime 05 dic Irlanda TBD 2:15 pm Video de Amazon Prime 05 dic Gales TBD 4:45 pm Video de Amazon Prime 05 dic Inglaterra TBD 2:00 pm Video de Amazon Prime

Escrito por Chris Hall.